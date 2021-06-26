А. Субботин: Ключевая задача санкций против Беларуси - передел рынка и вытеснение конкурентов

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Ключевая задача санкций против Беларуси - передел рынка и вытеснение конкурентов. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал заместитель премьер-министр Александр Субботин. За нашей страной - большая доля рынка калийных удобрений. Вводя отраслевые санкции, которые, по сути, направлены против Беларуськалия, многие просто не задумываются. Это может привести к дефициту продукции, росту цен на продовольствие. Само же предприятие найдет способ переориентироваться на другие рынки и не потерять выручку.





Интервью с Александром Субботиным в "Главном эфире"





При этом агропромышленный комплекс пострадает от санкций в меньшей степени, придется переориентировать лишь небольшую часть поставок. Подробнее об этом - в интервью с профильным вице-премьером Александром Субботиным в воскресенье в "Главном эфире" .





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