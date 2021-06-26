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И. Петришенко: Все необходимые условия для успешной сдачи ЦТ созданы

26.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Абитуриентам созданы все необходимые условия для успешной сдачи централизованного тестирования. Это отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, посещая пункт ЦТ в Белорусском национальном техническом университете. В Беларуси сегодня проходят вступительные испытания по биологии. Вице-премьер ознакомился с материально-технической базой университета и организацией ЦТ в вузе, также пообщался с будущими студентами и пожелал им успешной сдачи экзамена.  


Игорь Петришенко добавил, что в пунктах сдачи  ЦТ все противоэпидемические меры соблюдены в полной мере

 Рассадка участников  на расстоянии - не менее одного метра, регулярные проветривания и дополнительная уборка помещений.  


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Теги: Минск
 
 
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Абитуриентам созданы все необходимые условия для успешной сдачи централизованного тестирования. Это отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко,...
 
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