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Что еще ты должен сделать сегодня для страны и людей - "Вопрос номер один" для Игоря Петришенко

26.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Нам сейчас очень важно сделать правильные выводы и из уроков прошлого, и настоящего. Как никогда важно сохранить память и передать ее детям, научив отличать правду от подмены ценностей. 

Ведь даже спустя 8 десятков лет нам, потомкам поколения победителей в самой кровопролитной войне человечества, приходится вновь противостоять нацизму и попыткам реабилитации их пособников. 

Об этом и не только - проект Агентства теленовостей "Вопрос номер один". Смотрите сегодня в 7 вечера. 


Все выпуски проекта смотрите здесь



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Теги: Новости
 
 
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Нам сейчас очень важно сделать правильные выводы и из уроков прошлого, и настоящего. Как никогда важно сохранить память и передать ее детям, научив отличать правду...
 
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