Экспорт услуг здравоохранения из Беларуси в КНР в 2020 году составил более $743 тыс.

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт услуг в области здравоохранения из Беларуси в Китайскую Народную Республику за 2020 год составил $743,4 тыс. Об этом сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения фотовыставки "Столетие Коммунистической партии Китая" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Министр подчеркнул, что Китай - важный всесторонний стратегический партнер Беларуси. Значимость таких взаимоотношений четко показала пандемия. "Когда началась пандемия, Беларусь первой протянула руку помощи КНР, Китай ответил взаимностью, когда нас настигла эта беда", - сказал Дмитрий Пиневич.

В сфере здравоохранения активно развивается сотрудничество в области использования методов традиционной китайской медицины, центры которой созданы во всех областях Беларуси. Все белорусские врачи-рефлексотерапевты, работающие в соответствующих центрах, прошли обучение и стажировку в КНР.

Еще одна важная стратегия сотрудничества - качественные медицинские услуги и лекарственные средства, которые стали наиболее востребованными в период борьбы с пандемией. Именно поэтому подведомственные предприятия Минздрава, такие как холдинг "Белфармпром", Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении и другие, активно взаимодействуют с предприятиями индустриального парка "Великий камень". Пандемия показала, что нет ничего важнее здоровья людей. Сейчас прорабатывается несколько направлений по выпуску в парке медицинской продукции и лекарственных препаратов.-0-