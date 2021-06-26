Лукашенко поздравил молодежь Беларуси с новым праздником

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с праздником, который с этого года официально объявлен в Беларуси, - Днем молодежи и студенчества, сообщили в пресс-службе главы государства.

Для реализации самых амбициозных начинаний молодого поколения в Беларуси сделано немало, отмечается в поздравлении белорусского лидера. "Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права в получении образования и медицинской помощи", говорится в поздравительном тексте.

Александр Лукашенко высказал пожелание о том, чтобы нынешняя молодежь и студенты вошли в историю "как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси, сохранившее исконные ценности и достижения прошлого".

Молодые белорусы живут "в красивой и мирной стране с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев", убежден белорусский лидер. Он пожелал молодым людям "продолжить славный путь белорусов, подаривших нам пример истинной любви к своей земле и преданности родине".

Новый старый праздник

С этого года в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает обновленный праздник - День молодежи и студенчества, соответствующий указ был подписан президентом страны.

С идеей подобного праздника к лидеру государства обратился один из студентов БГУ в январе нынешнего года, уточнили на гостелевидении.

Ранее праздник назывался просто Днем молодежи. Изменение вызвано тем, чтобы повысить статус студентов и их роль в общественно-политической жизни. Предполагается, что праздник объединит студенческую и рабочую молодежь в традициях молодежных движений прошлых лет.