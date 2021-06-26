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Лукашенко поздравил молодежь Беларуси с новым праздником
26.06.2021 15:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с праздником, который с этого года официально объявлен в Беларуси, - Днем молодежи и студенчества, сообщили в пресс-службе главы государства.
Для реализации самых амбициозных начинаний молодого поколения в Беларуси сделано немало, отмечается в поздравлении белорусского лидера. "Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права в получении образования и медицинской помощи", говорится в поздравительном тексте.
Александр Лукашенко высказал пожелание о том, чтобы нынешняя молодежь и студенты вошли в историю "как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси, сохранившее исконные ценности и достижения прошлого".
Молодые белорусы живут "в красивой и мирной стране с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев", убежден белорусский лидер. Он пожелал молодым людям "продолжить славный путь белорусов, подаривших нам пример истинной любви к своей земле и преданности родине".
Новый старый праздник
С этого года в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает обновленный праздник - День молодежи и студенчества, соответствующий указ был подписан президентом страны.
С идеей подобного праздника к лидеру государства обратился один из студентов БГУ в январе нынешнего года, уточнили на гостелевидении.
Ранее праздник назывался просто Днем молодежи. Изменение вызвано тем, чтобы повысить статус студентов и их роль в общественно-политической жизни. Предполагается, что праздник объединит студенческую и рабочую молодежь в традициях молодежных движений прошлых лет.
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День молодежи в Беларуси переименован в День молодежи и студенчества президентским указом, чтобы поднять статус студентов и их роль в общественно-политической...
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