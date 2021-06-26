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Один абитуриент удален с ЦТ по биологии за мобильный телефон
26.06.2021 15:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С централизованного тестирования по биологии удален один абитуриент, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.
На ЦТ по биологии зарегистрировались более 20,1 тыс. абитуриентов. "Не явился 1181 человек. Удален один абитуриент за мобильный телефон. Не прошли по медпоказаниям двое", - рассказал Юрий Миксюк.
Следующее ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.
Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-
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Следующее ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее...
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