Роман Головченко посетил крупные предприятия Казахстана

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл в Казахстан. Сегодня он в сопровождении казахстанского коллеги Аскара Мамина посетил ряд предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Роман Головченко побывал на крупнейшем автопроизводителе Казахстана - ТОО "СарыаркаАвтоПром". Это первый в Казахстане завод, отвечающий требованиям промышленной сборки, в рамках которой выполняются работы по сварке, окраске и сборке кузовов. Кроме того, завод - единственное предприятие, выпускающее все виды автотранспортных средств.

Премьер-министр Беларуси также посетил акционерное общество "Агромаш-холдинг KZ". Это единственное в стране промышленное предприятие, производящее зерноуборочные комбайны, тракторы и дополнительную продукцию в широком ассортименте. Оно также эксклюзивный дистрибьютор продукции "Гомсельмаш" на территории Казахстана.

На предприятии "Композит Групп Казахстан" Роман Головченко ознакомился с производством тракторной и сельскохозяйственной техники. Сейчас сборочная линия предприятия рассчитана на выпуск 1,2 тыс. единиц тракторов "Беларус" в год. Как рассказали на предприятии, уже сформированы планы по развитию площадки, созданию новых рабочих мест, увеличению количества выполняемых технологических операций, направленных на рост доли локализации производства. Также начато строительство производственных площадей для размещения цеха по выпуску универсальных тракторных кабин. Окончание строительства запланировано на конец 2021 года, а производство первой кабины планируется в середине 2022 года. На реализацию проекта должно быть направлено около $7 млн инвестиций.

Роман Головченко также посетил Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, которое занимается добычей и переработкой железной руды, известняка и доломита. Во время трехдневного визита глава белорусского правительства встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры в расширенном составе с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Запланировано подписание двусторонних документов. Кроме того, планируется посещение завода ModeX, международного финансового центра "Астана" и Национального музея Казахстана.

По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров нашей страны и является третьим среди стран СНГ. В 2020 году белорусско-казахстанский товарооборот составил $847,9 млн. Основными позициями белорусского экспорта стали тракторы, комбайны, говядина, молоко, сливки, сахар, сыры, творог, мебель и лекарственные средства. Основу импорта из Казахстана составляют уголь каменный, нефтепродукты, хлопковое волокно, рельсы, цинк необработанный, ферросплавы и металлопродукция.

В Беларуси действует 54 предприятия с казахстанским капиталом, в том числе 13 совместных и 36 иностранных. В Казахстане работает 366 компаний с белорусским участием.-0-