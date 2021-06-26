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Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов

26.06.2021 16:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Торжественный выпуск курсантов Могилевского института МВД состоялся сегодня в учебном заведении. В этом году вуз окончили 118 человек, из них 16 девушек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совсем скоро после небольшого отдыха вы приступите к службе в органах внутренних дел на различных должностях, - обратился к выпускникам министр внутренних дел Иван Кубраков. - Вам, молодым парням и девушкам, придется самостоятельно принимать серьезные решения, разбираться в самых сложных жизненных ситуациях. Тем не менее помните, что перед вами всегда находятся люди, относитесь к ним с уважением. Используя в работе нормы права, поступайте по-человечески, потому что от вашего решения порой зависят судьбы людей. Офицер белорусской милиции - это не просто звездочки на погонах, это еще и ответственность".

По словам министра, престиж профессии сотрудника внутренних дел растет. Об этом говорят цифры вступительной кампании: в Могилевский институт МВД в этом году на 170 мест приняты документы от 389 абитуриентов. Сотрудник милиции постоянно совершенствуется, что вызывает интерес к профессии. "Мы постоянно развиваемся и движемся вперед: меняется законодательство, появляются новые направления работы, например профилактика киберпреступности. Во время моей учебы даже речи не было, что преступность уйдет в интернет. Поэтому и современные выпускники отличаются от курсантов тех лет, ведь в подготовке новых кадров изменилось все: и воспитательный процесс, и теоретические знания, и их практическое применение", - отметил Иван Кубраков.

Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов
Иван Кубраков

Со словами благодарности глава ведомства обратился к родителям выпускников и профессорско-преподавательскому составу учебного заведения. Он поблагодарил за привитые подопечным высокие моральные качества и личный пример в воспитании достойных граждан нашей страны, пожелал терпения и удачи. Кроме того, Иван Кубраков вручил награды сотрудникам института и дипломы с отличием лучшим выпускникам курса - лейтенантам милиции Марии Сулимовой и Карине Цыбулько.

"Несмотря на строгое расписание и его цикличность, каждый день в институте был неповторим: новые открытия, новые лица, новые предметы и преподаватели, - рассказала Карина Цыбулько. - Нам, выпускникам, есть что вспомнить, и я пронесу эти воспоминания через всю офицерскую службу. Я буду работать инспектором профилактики Крупского РОВД Минской области. Несмотря на хорошую теоретическую подготовку, во время прохождения преддипломной практики не все получалось идеально: о том, с чем мы встречаемся в реальной жизни, не всегда можно прочитать в учебнике. Заранее запасаюсь терпением и бодрым настроением, чтобы достойно выполнять поставленные передо мной задачи".

Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов

Среди лучших курсантов выпуска - Артем Гавриленя. Помимо диплома об окончании учебного заведения, во время торжественного мероприятия ему вручили нагрудный знак отличия Могилевского института МВД "За поспехі і дасягненні". Награду он получил за боевое крещение - раскрытое преступление во время прохождения практики. Молодой человек будет работать участковым инспектором Ленинского РОВД Минска. Милицейских будней не боится и в полученных знаниях уверен. "Я долго шел к заветным офицерским погонам на плечах, однако сейчас, расставаясь с товарищами и педагогами, испытываю смешанные чувства, - признался выпускник. - Учеба в институте - одно из важнейших событий за 22 года жизни, и я никогда не забуду это время. Меня здесь научили правильно жить, соблюдать законы, честно служить Родине. Дисциплинированность - одно из лучших качеств, которое привил мне институт. Я также благодарен за настоящую дружбу и коллективизм, когда один за всех и все за одного. Непередаваемое чувство, когда за спиной есть коллеги, которые пойдут за тебя в огонь и воду. Мы все заботимся друг о друге, наш курс - одна большая семья".-0-

Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов
Артем Гавриленя с наградой

Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов

Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов

Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов

Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов

Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов

Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов

Фото Могилевского института МВД

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По словам министра, престиж профессии сотрудника внутренних дел растет. Об этом говорят цифры вступительной кампании: в Могилевский институт МВД в этом году на 170...
 
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