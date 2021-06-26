Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов

Источник материала: БелТА

26 июня, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Торжественный выпуск курсантов Могилевского института МВД состоялся сегодня в учебном заведении. В этом году вуз окончили 118 человек, из них 16 девушек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совсем скоро после небольшого отдыха вы приступите к службе в органах внутренних дел на различных должностях, - обратился к выпускникам министр внутренних дел Иван Кубраков. - Вам, молодым парням и девушкам, придется самостоятельно принимать серьезные решения, разбираться в самых сложных жизненных ситуациях. Тем не менее помните, что перед вами всегда находятся люди, относитесь к ним с уважением. Используя в работе нормы права, поступайте по-человечески, потому что от вашего решения порой зависят судьбы людей. Офицер белорусской милиции - это не просто звездочки на погонах, это еще и ответственность".

По словам министра, престиж профессии сотрудника внутренних дел растет. Об этом говорят цифры вступительной кампании: в Могилевский институт МВД в этом году на 170 мест приняты документы от 389 абитуриентов. Сотрудник милиции постоянно совершенствуется, что вызывает интерес к профессии. "Мы постоянно развиваемся и движемся вперед: меняется законодательство, появляются новые направления работы, например профилактика киберпреступности. Во время моей учебы даже речи не было, что преступность уйдет в интернет. Поэтому и современные выпускники отличаются от курсантов тех лет, ведь в подготовке новых кадров изменилось все: и воспитательный процесс, и теоретические знания, и их практическое применение", - отметил Иван Кубраков.





Иван Кубраков

Со словами благодарности глава ведомства обратился к родителям выпускников и профессорско-преподавательскому составу учебного заведения. Он поблагодарил за привитые подопечным высокие моральные качества и личный пример в воспитании достойных граждан нашей страны, пожелал терпения и удачи. Кроме того, Иван Кубраков вручил награды сотрудникам института и дипломы с отличием лучшим выпускникам курса - лейтенантам милиции Марии Сулимовой и Карине Цыбулько.

"Несмотря на строгое расписание и его цикличность, каждый день в институте был неповторим: новые открытия, новые лица, новые предметы и преподаватели, - рассказала Карина Цыбулько. - Нам, выпускникам, есть что вспомнить, и я пронесу эти воспоминания через всю офицерскую службу. Я буду работать инспектором профилактики Крупского РОВД Минской области. Несмотря на хорошую теоретическую подготовку, во время прохождения преддипломной практики не все получалось идеально: о том, с чем мы встречаемся в реальной жизни, не всегда можно прочитать в учебнике. Заранее запасаюсь терпением и бодрым настроением, чтобы достойно выполнять поставленные передо мной задачи".





Среди лучших курсантов выпуска - Артем Гавриленя. Помимо диплома об окончании учебного заведения, во время торжественного мероприятия ему вручили нагрудный знак отличия Могилевского института МВД "За поспехі і дасягненні". Награду он получил за боевое крещение - раскрытое преступление во время прохождения практики. Молодой человек будет работать участковым инспектором Ленинского РОВД Минска. Милицейских будней не боится и в полученных знаниях уверен. "Я долго шел к заветным офицерским погонам на плечах, однако сейчас, расставаясь с товарищами и педагогами, испытываю смешанные чувства, - признался выпускник. - Учеба в институте - одно из важнейших событий за 22 года жизни, и я никогда не забуду это время. Меня здесь научили правильно жить, соблюдать законы, честно служить Родине. Дисциплинированность - одно из лучших качеств, которое привил мне институт. Я также благодарен за настоящую дружбу и коллективизм, когда один за всех и все за одного. Непередаваемое чувство, когда за спиной есть коллеги, которые пойдут за тебя в огонь и воду. Мы все заботимся друг о друге, наш курс - одна большая семья".-0-





Артем Гавриленя с наградой

























Фото Могилевского института МВД