В Беларуси стартовал третий трудовой семестр для студентов

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В канун Дня молодежи и студенчества дали старт третьему трудовому семестру. На площади Государственного флага собрались порядка 700 представителей студотрядовского движения со всех уголков страны. На торжественной церемонии командирам отрядов вручили путевки для работы на различных объектах Беларуси. После - проверка здорового духа (сдача нормативов). К слову, Год народного единства стал рекордным по количеству желающих трудоустроиться в состав студенческих отрядов. По последним данным, заявки подали без малого 30 тыс. человек.





Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

Трудолюбие, целеустремленность, ответственное отношение и желание быть причастным к делам нашего государства - это то, что отличало белорусскую молодежь, да и в целом весь наш белорусский народ.







"Очень здорово, что благодаря поддержке правительства и лично главы государства у нас есть все условия для того, чтобы молодые люди в свободное время от учебы могли потрудиться, внести свой вклад в развитие предприятия, конкретного региона и страны в целом", - добавил секретарь.





Артем Чирков, представитель студенческого отряда "Юность" г. Гомеля:

Мы молодежь, мы творим наше будущее, мы должны возложить тот самый кирпичик, который потом будут наши дети дальше достраивать.







Продолжится программа уже вечером. Молодежь ждет концерт с участием звезд белорусской эстрады. Кроме того, еще есть возможность стать участником студотрядовского движения и включиться в третий трудовой семестр. Сделать это можно прямо во время торжества. Напомним, накануне глава государства подписал указ о переименовании Дня молодежи в День молодежи и студенчества.



