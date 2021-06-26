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MILEX-2021: 12 экспортных контрактов на $ 140 млн
26.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT12 экспортных контрактов на $ 140 млн, еще ряд проектов на $ 70 млн на стадии согласования. Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус подвел итоги оружейного форума MILEX-2021. Несмотря на ряд барьеров, ковидные ограничения и санкции, глава ведомства отметил весьма позитивное настроение и тот темп, как развивались события после первого дня. Если сперва были заявлены делегации из 22 стран, то уже сегодня 34 страны посетили выставку. За эти 4 дня проведено порядка 200 переговоров. И, как подчеркнул Дмитрий Пантус, сделано все, чтобы наши партнеры заинтересовались возможностями оборонно-промышленного комплекса Беларуси с целью их продажи и позиционирования на мировой арене.
Успехи и перспективы военно-промышленного комплекса страны
Оружейный форум - это не просто красивая картинка для зрителей, это бизнес. В эти дни на MILEX, а это была десятая юбилейная выставка, были не только белорусские разработчики, но и зарубежные компании. Результаты своей работы презентовали Россия, Китай, Турция, Узбекистан, Казахстан. Всего больше 300 образцов современной техники и вооружения. Отметим, что военная сфера всегда скрыта от общественности. Однако, учитывая масштаб и результаты работы этого форума, Дмитрий Пантус ответил на наши вопросы. Смотрите большое интервью сегодня в
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12 экспортных контрактов на $ 140 млн, еще ряд проектов на $ 70 млн на стадии согласования. Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус подвел итоги оружейного форума...
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