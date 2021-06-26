В Беларуси завершаются военные сборы пограничников запаса

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Основная цель такого созыва - поддержание боевой и мобилизационной готовности, а также восстановление знаний и практических навыков военнообязанных по охране рубежа. Система мобилизационной подготовки в органах пограничной службы существует с 2014 года.

Антон Барановский, замначальника пограничной заставы "Липинки":



Однозначно проще осуществлять подготовку тех военнослужащих, которые уже отслужили. Они уже прошли это, и часть знаний есть, отложена, и они этим пользуются.



Ежегодные сборы являются одним из важнейших элементов поддержания мобилизационной и боевой готовности пограничников с учетом современных вызовов и угроз безопасности страны.





