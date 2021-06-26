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В Беларуси завершаются военные сборы пограничников запаса

26.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Основная цель такого созыва - поддержание боевой и мобилизационной готовности, а также восстановление знаний и практических навыков военнообязанных по охране рубежа. Система мобилизационной подготовки в органах пограничной службы существует с  2014 года. 

Антон Барановский,  замначальника пограничной заставы "Липинки":  

Однозначно проще осуществлять подготовку тех военнослужащих, которые уже отслужили.  Они уже прошли это, и часть знаний есть, отложена, и они этим пользуются. 

Ежегодные сборы являются одним из важнейших элементов поддержания мобилизационной и боевой готовности пограничников с учетом современных вызовов и угроз безопасности страны.   


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Теги: Минск
 
 
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Основная цель такого созыва - поддержание боевой и мобилизационной готовности, а также восстановление знаний и практических навыков военнообязанных по охране...
 
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