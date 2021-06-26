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В Беларуси первые серии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" выпущены в гражданский оборот

26.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До конца июня ожидается около 2,5 млн доз. Вакцина будет применяться преимущественно для переболевших и ранее привитых граждан. 

Добавляются и пункты вакцинации. В Минске таких плюс 9. Это универмаг "Беларусь", гипермаркеты Green на Партизанском проспекте и на улице Уборевича, а также ТЦ "Глобо", "АутЛето", "Максимус".  Принимать граждан будут по графику работы торговых центров. Воскресенье - выходной. Как сегодня сообщили в Минздраве, за сутки в Беларуси зарегистрированы 778 пациентов с COVID, выписаны 845 человек.

Адреса в Минске:

  • универмаг "Беларусь" (ул. Жилуновича, 4);

  • гипермаркет Green (Партизанский пр-т, 182);

  • гипермаркет Green (ул. Уборевича, 176);

  • ТЦ "Глобо" (ул. Уманская, 54);

  • ТЦ "АутЛето" (пр-т Жукова, 44);

  • рынок "Уручье-3" (ул. Никифорова, 51);

  • ТЦ "Максимус" (ул. Лобанка, 94);

  • ТЦ "Бонус" (ул. Голубка, 2);

  • ТД "Ждановичи", "Мир Моды - 5" (ул. Тимирязева, 129). 





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Теги: Минск
 
 
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До конца июня ожидается около 2,5 млн доз. Вакцина будет применяться преимущественно для переболевших и ранее привитых граждан.  Добавляются и пункты...
 
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