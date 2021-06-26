Источник материала: БT

До конца июня ожидается около 2,5 млн доз. Вакцина будет применяться преимущественно для переболевших и ранее привитых граждан.

Добавляются и пункты вакцинации. В Минске таких плюс 9. Это универмаг "Беларусь", гипермаркеты Green на Партизанском проспекте и на улице Уборевича, а также ТЦ "Глобо", "АутЛето", "Максимус". Принимать граждан будут по графику работы торговых центров. Воскресенье - выходной. Как сегодня сообщили в Минздраве, за сутки в Беларуси зарегистрированы 778 пациентов с COVID, выписаны 845 человек.



Адреса в Минске:

универмаг "Беларусь" (ул. Жилуновича, 4);



гипермаркет Green (Партизанский пр-т, 182);



гипермаркет Green (ул. Уборевича, 176);



ТЦ "Глобо" (ул. Уманская, 54);



ТЦ "АутЛето" (пр-т Жукова, 44);



рынок "Уручье-3" (ул. Никифорова, 51);



ТЦ "Максимус" (ул. Лобанка, 94);



ТЦ "Бонус" (ул. Голубка, 2);



ТД "Ждановичи", "Мир Моды - 5" (ул. Тимирязева, 129).







