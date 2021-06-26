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В Беларуси первые серии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" выпущены в гражданский оборот
26.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До конца июня ожидается около 2,5 млн доз. Вакцина будет применяться преимущественно для переболевших и ранее привитых граждан.
Добавляются и пункты вакцинации. В Минске таких плюс 9. Это универмаг "Беларусь", гипермаркеты Green на Партизанском проспекте и на улице Уборевича, а также ТЦ "Глобо", "АутЛето", "Максимус". Принимать граждан будут по графику работы торговых центров. Воскресенье - выходной. Как сегодня сообщили в Минздраве, за сутки в Беларуси зарегистрированы 778 пациентов с COVID, выписаны 845 человек.
Адреса в Минске:
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До конца июня ожидается около 2,5 млн доз. Вакцина будет применяться преимущественно для переболевших и ранее привитых граждан. Добавляются и пункты...
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