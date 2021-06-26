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Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске

26.06.2021 16:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня состоялась торжественная церемония вручения дипломов 85 выпускникам Института пограничной службы, а накануне всем им вручили лейтенантские погоны. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В торжественной церемонии 24-го выпуска приняли участие командование Государственного пограничного комитета, депутаты Палаты представителей, представители администрации Первомайского района столицы, ветераны-пограничники, священнослужители, а также родные и близкие молодых офицеров.

"Сегодня в ряды офицерского корпуса органов пограничной службы Республики Беларусь вступили профессионально подготовленные специалисты, выпускники Института пограничной службы, которым уже с завтрашнего дня придется решать задачи по охране государственной границы и обеспечению пограничной безопасности нашего государства, - сказал в своем выступлении председатель Госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо. - Вы выбрали для себя нелегкий путь служения Родине в органах пограничной службы. Быть настоящим офицером-пограничником непросто. Требования главы государства к каждому из нас предельно высоки. Главный жизненный экзамен у каждого из вас впереди. Его предстоит сдавать каждый день на протяжении всей службы".

Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске
Анатолий Лаппо

Будущие офицеры единственного в стране пограничного вуза на протяжении четырех лет изучали основы и тактику пограничной службы и пограничного контроля, идеологическую работу в подразделениях, основы управления, историю пограничной службы Беларуси, иностранные языки. Современная материальная база института, его учебный центр в Сморгони, городки пограничной службы и пограничного контроля позволили на практике отработать специализированные дисциплины и моделировать различные ситуации, возникающие на реальной службе. Солидный практический багаж и яркие впечатления курсанты получили во время ежегодных стажировок в подразделениях "зеленой" границы и в пунктах пропуска. Некоторые выпускники уже побывали участниками задержания нарушителей законодательства о государственной границе. Многие курсанты, достигшие высоких результатов в военно-научной работе, общественной жизни вуза и спорте, поощрены руководством Госпогранкомитета.

Государственная экзаменационная комиссия высоко оценила уровень знаний молодых специалистов. С 1993 по 2021 год в институте подготовлено более 2,5 тыс. офицеров тактического и оперативно-тактического звена. Благодаря сильному профессорско-преподавательскому составу пограничного вуза, владеющему самыми современными методиками и средствами обучения, за эти годы 29 офицеров окончили учебное заведение с золотой медалью, 116 получили дипломы с отличием, восемь выпускников - командиры воинских частей, четыре возглавляют управления Госпогранкомитета, двум присвоено воинское звание генерал-майора.

Завершил торжественную церемонию ритуал прощания выпускников с боевым знаменем института, а после прохождения торжественным маршем офицеров-пограничников поздравили родные, близкие и друзья. Молодые лейтенанты после отпуска отправятся в подразделения границы, где их ждет ответственная служба по защите рубежей Беларуси.-0-

Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске

Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске

Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске

Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске

Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске

Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске
Анатолий Лаппо

Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске

Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Будущие офицеры единственного в стране пограничного вуза на протяжении четырех лет изучали основы и тактику пограничной службы и пограничного контроля,...
 
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