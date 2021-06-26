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Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

26.06.2021 16:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии Беларуси сегодня состоялся очередной выпуск молодых лейтенантов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

В торжественной обстановке офицерские погоны получили 700 выпускников, за отличную учебу 15 из них удостоены золотой медали. Министр обороны Виктор Хренин поздравил молодых офицеров с вступлением в новый жизненный этап. Он отметил, что только тот, кто усердно работает над собой и трудится на благо общества, достигнет успеха. Яркий пример тому - подвиги участников Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов.

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны
Виктор Хренин

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович, представители высшего руководства Минобороны, а также родные и близкие выпускников.

Впереди новоиспеченных лейтенантов ожидает отпуск, после чего каждый из них отправится к месту службы и начнет осваивать свою первую офицерскую должность.-0-

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны
Александр Вольфович

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны
Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб вручает диплом курсанта выпускникам

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

Фото Егора Павлющика

 
Теги: Минск
 
 
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В торжественной обстановке офицерские погоны получили 700 выпускников, за отличную учебу 15 из них удостоены золотой медали.
 
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