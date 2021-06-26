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В БГУ состоялся выпуск офицеров военного факультета

26.06.2021 18:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ сегодня состоялся выпуск офицеров военного факультета - дипломы об окончании вручены 31 курсанту. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Торжественная церемония прошла в символичном месте - у мемориального комплекса "Курган Славы". Здесь в июле 1944 года проводилась крупнейшая наступательная операция под названием "Багратион", благодаря которой были освобождены территория Беларуси, восточной Польши и часть Прибалтики.

"Личный состав поприветствовал начальник военного факультета полковник Александр Юнец. Он поздравил курсантов с окончанием БГУ, вступлением в ряды офицерского корпуса и присвоением звания лейтенанта. На мероприятия был оглашен Кодекс чести офицера Вооруженных Сил Беларуси. Это право предоставили выпускнику Дмитрию Савику. Молодые офицеры закрепили слова кодекса троекратным "Клянемся!" - рассказали в пресс-службе.

В БГУ состоялся выпуск офицеров военного факультета

Затем курсанты возложили цветы к подножию Кургана Славы.

Военный факультет БГУ берет свое начало от военной кафедры БГУ, созданной в 1926 году и просуществовавшей до 2003 года. В 1926-1931 годах здесь преподавал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, служивший в то время в Белорусском военном округе. На военной кафедре БГУ проходили службу Герои Советского Союза генерал-майор Александр Кирсанов и полковник Алексей Патрин.

Факультет осуществляет подготовку военных кадров по пяти специальностям для Вооруженных Сил, Государственного пограничного комитета, Комитета государственной безопасности и внутренних войск Министерства внутренних дел. Неоднократно военный факультет БГУ признавался лучшим среди профильных факультетов в учреждениях высшего образования страны.-0-

В БГУ состоялся выпуск офицеров военного факультета

В БГУ состоялся выпуск офицеров военного факультета

Фото БГУ

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественная церемония прошла в символичном месте - у мемориального комплекса "Курган Славы".
 
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