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Минск затопило: улицы напоминали реки

26.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сильный дождь подтопил многие здания и торговые центры. Больше всего досталось микрорайонам Каменная Горка и Сухарево. Машины по крыши в воде. В частности, затопленными оказались улицы Люцинская, Пономаренко, Тимошенко, Шаранговича, Кальварийская, Авиационная и другие. А в Минском районе обвалился мост через реку Менку. Пострадавших нет. Прогнозы синоптиков неутешительны. Предстоящей ночью и в воскресенье утром в Минске и по большей части территории страны ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.


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Теги: Минск
 
 
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Сильный дождь подтопил многие здания и торговые центры. Больше всего досталось микрорайонам Каменная Горка и Сухарево. Машины по крыши в воде. В частности,...
 
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