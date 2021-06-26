Стартовал третий трудовой семестр, посвященный Году народного единства

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Интерактивные площадки, арт-парад, беспилотные автомобили и уроки робототехники. Накануне Дня молодежи и студенчества сегодня в городах Беларуси прошли фестивали молодежного творчества, конкурсы и мастер-классы. Стартовал сегодня и третий трудовой семестр, посвященный Году народного единства. В атмосферу праздника окунулась Татьяна Божко.



Улица Творческая, Техническая, Медийная. Все это - адреса Молодежного города, в который сегодня превратилась главная площадь Борисова. В мастер-классах и конкурсах творческого фестиваля идей участвуют школьники и студенты - всего порядка тысячи человек.

На этой площадке десятки интерактивных локаций. Участники фестиваля open air могут посостязаться в вокальном и танцевальном мастерстве, стритбординге и робототехнике. Словом, во всем, чем живет сегодня белорусская молодежь.

Пятиклассник Даниил Лукьянов в школьном кружке робототехники занимается с удовольствием. О своих смарт-разработках готов рассказывать часами.

Педагог-организатор гимназии из Крупок Яна Зенкевич на празднике вместе со своими учениками. Вместе с семьей она переехала в нашу страну из Украины еще шесть лет назад. Сразу же оценила все преимущества. Беларусь - страна больших возможностей для молодежи.















Яркий и зрелищный момент фестиваля - арт-парад субкультур. В нем участвовали команды из разных городов Минской области.

Накануне Дня молодежи и студенчества многолюдно и на столичной площади Государственного флага. Здесь открыли третий трудовой семестр. Среди почти 700 представителей студотрядов со всех уголков страны и 19-летний Никита Петрушенко из Гомеля. Второй год в студенческом отряде - и уже командир. Пойти в студотряд решил по совету родителей. Выбрал строительный профиль и не пожалел.

Никита Петрушенко, командир студенческого отряда "Чемпионы" (Гомель): "У нас находятся люди из строительного отряда, из промышленно-гражданского строительства. Смешанный такой отряд, и мы очень сплоченные, мы очень дружные. Круто понимать, что ты привносишь маленькую частичку в нашу очень красивую и процветающую Беларусь".

Командирам студотрядов вручили путевки для работы на различных объектах страны. К слову, нынешний год стал рекордным по количеству желающих поддержать это движение. Заявки подали без малого 30 тысяч человек.

Максим Жук, командир студенческого отряда "Полымя" (Гродно): "Первый мой студотряд тоже назывался "Полымя". Мы тогда в Молдову ездили, затем я приехал, мне опять предложили. Я втянулся, мне понравилось, что я могу работать, знакомиться с ребятами. Пока мы студенты, не у всех получается возможность работать именно во время учебы. А летом студотряд дает прекрасную возможность поработать".

Вступить в студотряды можно было и сегодня, подав заявку. Принимают их и онлайн.

Марафон празднования Дня молодежи и студенчества продолжится и завтра. Только в столице фестиваль "Планета молодых" соберет самых творческих и инициативных.