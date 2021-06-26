ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стартовал третий трудовой семестр, посвященный Году народного единства

26.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Интерактивные площадки, арт-парад, беспилотные автомобили и уроки робототехники. Накануне Дня молодежи и студенчества сегодня в городах Беларуси прошли фестивали молодежного творчества, конкурсы и мастер-классы. Стартовал сегодня и третий трудовой семестр, посвященный Году народного единства. В атмосферу праздника окунулась Татьяна Божко.

Улица Творческая, Техническая, Медийная. Все это - адреса Молодежного города, в который сегодня превратилась главная площадь Борисова. В мастер-классах и конкурсах творческого фестиваля идей участвуют школьники и студенты - всего порядка тысячи человек.

На этой площадке десятки интерактивных локаций. Участники фестиваля open air могут посостязаться в вокальном и танцевальном мастерстве, стритбординге и робототехнике. Словом, во всем, чем живет сегодня белорусская молодежь.

Пятиклассник Даниил Лукьянов в школьном кружке робототехники занимается с удовольствием. О своих смарт-разработках готов рассказывать часами.

Педагог-организатор гимназии из Крупок Яна Зенкевич на празднике вместе со своими учениками. Вместе с семьей она переехала в нашу страну из Украины еще шесть лет назад. Сразу же оценила все преимущества. Беларусь - страна больших возможностей для молодежи.


Стартовал третий трудовой семестр, посвященный Году народного единства


Яркий и зрелищный момент фестиваля - арт-парад субкультур. В нем участвовали команды из разных городов Минской области.

Накануне Дня молодежи и студенчества многолюдно и на столичной площади Государственного флага. Здесь открыли третий трудовой семестр. Среди почти 700 представителей студотрядов со всех уголков страны и 19-летний Никита Петрушенко из Гомеля. Второй год в студенческом отряде - и уже командир. Пойти в студотряд решил по совету родителей. Выбрал строительный профиль и не пожалел.

Никита Петрушенко, командир студенческого отряда "Чемпионы" (Гомель): "У нас находятся люди из строительного отряда, из промышленно-гражданского строительства. Смешанный такой отряд, и мы очень сплоченные, мы очень дружные. Круто понимать, что ты привносишь маленькую частичку в нашу очень красивую и процветающую Беларусь".

Командирам студотрядов вручили путевки для работы на различных объектах страны. К слову, нынешний год стал рекордным по количеству желающих поддержать это движение. Заявки подали без малого 30 тысяч человек.

Максим Жук, командир студенческого отряда "Полымя" (Гродно): "Первый мой студотряд тоже назывался "Полымя". Мы тогда в Молдову ездили, затем я приехал, мне опять предложили. Я втянулся, мне понравилось, что я могу работать, знакомиться с ребятами. Пока мы студенты, не у всех получается возможность работать именно во время учебы. А летом студотряд дает прекрасную возможность поработать".

Вступить в студотряды можно было и сегодня, подав заявку. Принимают их и онлайн.

Марафон празднования Дня молодежи и студенчества продолжится и завтра. Только в столице фестиваль "Планета молодых" соберет самых творческих и инициативных.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интерактивные площадки, арт-парад, беспилотные автомобили и уроки робототехники. Накануне Дня молодежи и студенчества сегодня в городах Беларуси прошли фестивали...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Мозыре третий день культурно-спортивного фестиваля "Вытокi"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by