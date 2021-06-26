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Мозырь принимает культурно-спортивный фестиваль "Вытокі". Масштабный и яркий праздник под знаком 30-летия Национального олимпийского комитета и Года единства уже прошел в Лиде, Орше и Кобрине. Сегодня в столице Полесья третий фестивальный день. "Вытокі" объединяет в себе спорт, культуру и национальный исторический колорит. Кроме того это отличный повод оценить потенциал райцентров, а их маленьким жителям - сделать первый шаг к спорту или творчеству. О самых ярких моментах фестиваля в Мозыре репортаж Анны Ковалевой.

У многодетной семьи Соколовых в планах на эту субботу - спортивный отдых. На таком фестивале, говорят, впервые. У 8-летней Камиллы сейчас первая в жизни спортивная гонка. После велосипедной площадки спешат еще взять мастер-класс у легкоатлетов и гандболистов.

Можно смело сказать: Мозырь на день превратили в арену олимпийских состязаний. "Вытокі" собрали здесь сотни любителей активного образа жизни. Попробовать себя в разных видах спорта могли и взрослые, и дети. Но особое внимание, конечно, молодому поколению.

Здесь, на главной площади столицы Полесья, развернули более двадцати спортивных площадок. Испытать себя можно буквально на каждой, а за старания получить специальные баллы, чтобы потом обменять их на ценные призы.

Для участников фестиваля работают фуд-корты, зона семейного отдыха и выставка "Белорусские бренды". Она растянулась вдоль Припяти по набережной на сотни метров. Здесь чувствуется исторический национальный колорит всех районов области и представлены товары под маркой "Сделано в Беларуси". Причем, речь не только о промышленной продукции, но и о работах ремесленников.

Екатерина Никитина, директор районного Ельского центра ремесел: "Этот фестиваль - возможность привлечь внимание к себе, показать, чем богата наша ельская земля. У нас есть что увидеть и что посмотреть. Милости просим!"

















К слову, сегодня третий день фестиваля. Стартовал он с культурной программы - художественных выставок и концерта органной музыки. Далее фестиваль продолжила образовательная программа: круглые столы и диалоговые площадки. На них обсудили способы продвижения историко-культурного наследия и презентовали потенциал Гомельского региона в целом.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:



Мозырь - это четвертый город, который принимает фестиваль. И сегодня можно сказать с уверенностью, что эта идея себя оправдывает. На празднике чувствуется атмосфера единения. Это большое направление, где представлены десятки видов спорта, тренирует тысяча тренеров. Это педагоги, которые учат проходить сложности, трудности и побеждать! Эту школу важно пройти всем.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:



На сегодня в Мозыре функционируют пять спортивных школ олимпийского резерва, училище. Всего у нас в области занимается 30 тысяч подростков, которые могут прийти и показать себя в различных видах спорта. И они для нас важны, потому что через молодежь, через молодое поколение мы можем развивать и дальше поднимать на высокий уровень спорт нашей страны.

Кроме спортивной программы, состоялся концерт юных артистов региона. Так, в вокальном конкурсе белорусские звезды выбрали двадцатку лучших молодых исполнителей. Лауреатам вручили дипломы, призы и предоставили возможность для дальнейшего творческого развития. Также на фестивале отметили и лучших юных художников.













Алеся Кузнецова, генеральный директор музыкального продюсерского центра "Золотые голоса", координатор вокального конкурса:

Однозначно Гомельщина очень талантливая. Наверное, впервые жюри настолько растерялось, что не знали, кого взять - настолько крепкие, стильные, талантливые дети в этот раз приехали. Это очень приятно, и мы надеемся, что откроем для себя и вырастим новых талантливых ребят.

Следующим фестивальную эстафету примет Бобруйск

Фестивальную программу в Мозыре в эти минуты завершает гала-концерт с участием арт-группы "Беларусы", Жанет, Ирины Дорофеевой и других исполнителей. А в 22:30 над Мозырем прогремит праздничный салют. Уже в июле культурно-спортивный фестиваль примет Бобруйск. Свое путешествие "Вытокі" завершат в августе - финишной точкой маршрута станет Минск.







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