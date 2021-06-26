Перепады погоды сказываются на БЧБ-маргиналах: под руку в Литве им попался водитель большегруза

Источник материала: БT

Острый комментарий еще одного водителя погрязшим в фейках и лжи белсатовским людям с микрофоном. На этом провокаторы не остановились, но и терпение дальнобойщиков закончилось.







Тут и добавить нечего. Когда заканчиваются аргументы, нужно просто бежать и тихонько продолжать пакостить. Портить чужое имущество им не привыкать. Добавить тут нечего.







Перегородили такие активисты и проезд для большегруза с медикаментами, которые, как оказалось, везутся в Беларусь. Водитель фуры не стал церемониться с оппозиционеркой.

Природные катаклизмы сказываются на самочувствии отдельных. Пока даже в выходные у многих кипит работа, доставляются грузы, некоторые беглые шляются по улицам и пытаются всеми силами заразить бездельем остальных. Под руку "невероятным" в Литве попался этот водитель большегруза. Как видим, перепады погоды очень сказываются на БЧБ-маргиналах. Сначала от жары плавится здравый смысл, а после в голове начинает штормить. Наверняка отсюда и желание вот так бросаться под колеса. Особенно показательно здесь бездействие полиции. Простые литовцы тоже недоумевают от происходящего, они поинтересовались у водителя, что он думает о таких пещерных выходках.

Но что интересно: один из дальнобойщиков, который проезжал мимо места этого шабаша, поведал вот такую историю про небезызвестного Пал Палыча.

Беглые показывают лицо деструктива во всей красе.