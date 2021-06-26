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Одно из мнений: выставка MILEX-2021 произвела эффект разорвавшейся бомбы. Изменила представления о нашей международной изоляции и неспособности развиваться под санкциями. О рекордном количестве высокоинтеллектуальных экспонатов, зарубежных гостях выставки и значимых контрактах пришлось сообщить даже авторитетным СМИ. Для каких кругов оружейный салон MILEX стал действительно месседжем - в проекте "Диспозиция" (видео).







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