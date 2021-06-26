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Проект "Диспозиция" об ошеломительном успехе MILEX-2021
26.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Одно из мнений: выставка MILEX-2021 произвела эффект разорвавшейся бомбы. Изменила представления о нашей международной изоляции и неспособности развиваться под санкциями. О рекордном количестве высокоинтеллектуальных экспонатов, зарубежных гостях выставки и значимых контрактах пришлось сообщить даже авторитетным СМИ. Для каких кругов оружейный салон MILEX стал действительно месседжем - в проекте "Диспозиция" (видео).
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Одно из мнений: выставка MILEX-2021 произвела эффект разорвавшейся бомбы. Изменила представление о нашей международной изоляции и неспособности развиваться под...
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