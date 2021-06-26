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Гости "Клуба редакторов" - о глубинных причинах политики экономического давления на нашу страну

26.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эксперты и гости "Клуба редакторов" разобрали стратегию коллективного Запада, в которой не нашлось места здравому смыслу. В списках - люди, которых за предъявленные претензии надо скорее наградить, чем порицать. А предприятия, которые формулой "цена - качество" держат хорошие рынки, очевидно, не дают спокойной жизни конкурентам. В общем, если санкции вводят - значит это кому-то нужно. И это точно не белорусский народ.


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Эксперты и гости "Клуба редакторов" разобрали стратегию коллективного Запада, в которой не нашлось места здравому смыслу. В списках - люди, которых за предъявленные...
 
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