Источник материала: БT

Эксперты и гости "Клуба редакторов" разобрали стратегию коллективного Запада, в которой не нашлось места здравому смыслу. В списках - люди, которых за предъявленные претензии надо скорее наградить, чем порицать. А предприятия, которые формулой "цена - качество" держат хорошие рынки, очевидно, не дают спокойной жизни конкурентам. В общем, если санкции вводят - значит это кому-то нужно. И это точно не белорусский народ.







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