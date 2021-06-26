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Дмитрий Пантус о масштабе и результатах работы MILEX-2021
26.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сколько бы не пытались сломить белорусов - не получится. Мы умеем сплотиться в нужный момент, да и ресурсы есть. Одно из заметных событий недели - выставка MILEX-2021. И это не просто красивая картинка для зрителей, это бизнес, а ценность такого мероприятия в контрактах. На сегодня их 12 на 140 млн долларов. Кстати, военная сфера всегда скрыта от общественности. Но, учитывая масштаб и результат работы MILEX в этом году, председатель Военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус раскрыл несколько деталей (видео).
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Сколько бы не пытались сломить белорусов - не получится. Мы умеем сплотиться в нужный момент, да и ресурсы есть. Одно из заметных событий недели - выставка MILEX-2021. И...
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