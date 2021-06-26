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Ксения Лебедева о том, кто из соседей тоже несет потери от санкций

26.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси - это скорее выстрел себе в ногу. Вот и Литва уже подсчитала ущерб. Железнодорожная отрасль соседки потеряет 100 млн евро от отказа работать с Белкалием. Польша тоже начинает собирать "бонусы" от запрета на полеты в воздушном пространстве Беларуси. Так, польская авиалиния LOT потеряла все ежедневные рейсы в Минск, которые были главным источником дохода. Для варшавского аэропорта приостановка сообщения с Минском означает потерю как минимум 54 тыс. пассажиров в месяц. Минск был вторым по популярности направлением из Варшавы после Франкфурта.

Взгляд Ксении Лебедевой на такие события в авторской рубрике.


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Теги: Минск
 
 
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Новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси - это скорее выстрел себе в ногу. Вот и Литва уже подсчитала ущерб. Железнодорожная отрасль соседки потеряет 100 млн...
 
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