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Артак Камалян о том, способен ли ЕАЭС полностью обеспечить себя продовольствием
26.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Промышленная кооперация, производство лекарств, продовольственная безопасность - сегодня это наиболее важные вопросы, которые стоят перед странами ЕАЭС. Чтобы усиливать свое торгово-экономическое сотрудничество и поддерживать рынки, нужно действовать сообща. Какие проекты с белорусскими предприятиями поднимут взаимную торговлю между странами на новый уровень? Как уйти от зависимости от импортных лекарств? И способен ли ЕАЭС полностью обеспечить себя продовольствием?
Ответы - в интервью министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна (видео).
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Промышленная кооперация, производство лекарств, продовольственная безопасность - сегодня это наиболее важные вопросы, которые стоят перед странами ЕАЭС. Чтобы...
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