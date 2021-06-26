ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Артак Камалян о том, способен ли ЕАЭС полностью обеспечить себя продовольствием

26.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Промышленная кооперация, производство лекарств, продовольственная безопасность - сегодня это наиболее важные вопросы, которые стоят перед странами ЕАЭС. Чтобы усиливать свое торгово-экономическое сотрудничество и поддерживать рынки, нужно действовать сообща. Какие проекты с белорусскими предприятиями поднимут взаимную торговлю между странами на новый уровень? Как уйти от зависимости от импортных лекарств? И способен ли ЕАЭС полностью обеспечить себя продовольствием?

Ответы - в интервью министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна (видео).


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Промышленная кооперация, производство лекарств, продовольственная безопасность - сегодня это наиболее важные вопросы, которые стоят перед странами ЕАЭС. Чтобы...
 
Новости дня
Новости общества
 
МЧС напомнило о правилах поведения на воде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by