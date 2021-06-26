Артак Камалян о том, способен ли ЕАЭС полностью обеспечить себя продовольствием

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Промышленная кооперация, производство лекарств, продовольственная безопасность - сегодня это наиболее важные вопросы, которые стоят перед странами ЕАЭС. Чтобы усиливать свое торгово-экономическое сотрудничество и поддерживать рынки, нужно действовать сообща. Какие проекты с белорусскими предприятиями поднимут взаимную торговлю между странами на новый уровень? Как уйти от зависимости от импортных лекарств? И способен ли ЕАЭС полностью обеспечить себя продовольствием?

Ответы - в интервью министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна (видео).







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