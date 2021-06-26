В Британии выпустили монету с изображением принца Филиппа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. Британский Королевский монетный двор выпустил памятные монеты с изображением супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, умершего в апреле в возрасте 99 лет.

На монетах изображен портрет Филиппа, который он лично одобрил еще при жизни. Чеканные монеты уже доступны для заказа на сайте монетного двора.

"В честь Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского, Королевский монетный двор выпустил памятную монету, чтобы почтить его жизнь и наследие", - говорится в заявлении Королевского монетного двора, размещенном в Twitter.

Ранее сообщалось, что Королевская почта Великобритании выпустила коллекцию почтовых марок с изображением герцога Эдинбургского.

Напомним, супруг британской королевы скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Официальная причина его смерти стала известна только спустя месяц - в свидетельстве от смерти записали "старость". Незадолго до смерти принц Филипп перенес операцию на сердце.

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