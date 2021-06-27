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Из-за непогоды 50 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества

27.06.2021 09:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за вчерашней непогоды без электроснабжения остаются 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на "Белэнерго".

"По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами", - сказали в МЧС.

Вследствие прохождения грозового фронта с сильным ветром зафиксированы 23 случая падения деревьев Минской и шесть случаев в Гомельской областях. "В деревне Павловщина Дзержинского района Минской области из-за упавшего дерева погибла женщина 1971 года рождения", - отметили в ведомстве.

Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке упавших деревьев. В двух районах Гомельской и двух районах Минской областей зафиксированы случаи повреждения кровель 18 жилых домов, одного производственного здания, двух объектов соцкультбыта и 16 сельскохозяйственных зданий. На местах ведутся восстановительные работы.

Размытие участка дороги шириной 5 м и длиной 20 м в месте пересечения с рекой Менка произошло в деревне Городище Минского района. "В столице в период с 18.10 до 22.20 нарушалось движение общественного транспорта: 32 троллейбусных, 37 автобусных и пяти трамвайных маршрутов. Работниками МЧС оказывалась помощь в буксировке 20 легковых автомобилей, пяти маршрутных автобусов, эвакуирован из легкового и пассажирского транспорта 91 человек, 19 из которых дети", - уточнили в МЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. Отключения оперативно...
 
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