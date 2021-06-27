ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Дзержинском районе из-за упавшего дерева погибла женщина

27.06.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 июня. По оперативным данным МЧС, вечером 26 июня в результате прохождения грозового фронта с порывами ветра до 20 м/с зафиксировано 29 случаев падения деревьев в Гомельской (6 случаев) и Минской (23) областях. В деревне Павловщина Дзержинского района Минской области из-за упавшего дерева погибла женщина 1971 г.р.

В двух районах Гомельской и двух районах Минской областей повреждены кровли 18 жилых домов, одного производственного здания, двух объектов соцкультбыта и 16 сельскохозяйственных зданий.

В деревне Городище Минского района размыт участок дороги шириной 5 м и длиной 20 м в месте пересечения с рекой Менка.

В Минске с 18.10 до 22.20 нарушалось движение на 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутах. Работники МЧС отбуксировали 20 легковых автомобилей и 5 маршрутных автобусов, из легкового и пассажирского транспорта эвакуировали 91 человека (из них 19 детей).

По данным объединения "Белэнерго", в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. На 6 часов утра 27 июня без света оставались 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

УВД Миноблисполкома сообщает, что помимо деревни Городище размыв проезжей части с разрушением земляного полотна зафиксирован в деревнях Звенячи и Богушово Минского района, а также в деревне Гриньково Дзержинского района.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 июня. По оперативным данным МЧС, вечером 26 июня в результате прохождения грозового фронта с порывами ветра до 20 м/с зафиксировано 29 случаев падения...
 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за непогоды 50 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by