Сильные дожди ожидаются 28 июня по востоку Беларуси

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 28 июня в отдельных районах ожидаются грозы, местами по востоку - сильные дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами по востоку сильные дожди. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов выше нуля, днем будет плюс 21-27.-0-

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