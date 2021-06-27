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Сильные дожди ожидаются 28 июня по востоку Беларуси

27.06.2021 11:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 28 июня в отдельных районах ожидаются грозы, местами по востоку - сильные дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами по востоку сильные дожди. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов выше нуля, днем будет плюс 21-27.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов выше нуля, днем будет плюс 21-27.
 
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