|
Сильные дожди ожидаются 28 июня по востоку Беларуси
27.06.2021 11:43 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 28 июня в отдельных районах ожидаются грозы, местами по востоку - сильные дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами по востоку сильные дожди. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов выше нуля, днем будет плюс 21-27.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов выше нуля, днем будет плюс 21-27.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)