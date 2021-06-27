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К молодежи относится каждый пятый житель Беларуси

27.06.2021 11:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси - более 1,6 млн молодежи. Такая информация содержится в статистическом обзоре ко Дню молодежи и студенчества, опубликованном на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

"Численность молодежи в возрасте 14-30 лет на 1 января 2021 года в Беларуси составляла 1 697 517 человек, то есть каждый пятый житель республики относится к данной категории", - рассказали в Белстате.

Значительная часть молодежи - это учащиеся и студенты. Среди занятых 22,2% - молодежь в возрасте 15-30 лет.

Молодежь активно принимает участие в волонтерском движении. Каждый пятый участник волонтерского движения - в возрасте 15-30 лет. При этом молодежь отдает предпочтение таким видам волонтерской деятельности, как "оказание помощи животным" и "социальные работы".

Молодые люди предпочитают создавать семьи в возрасте: 20-25 лет - 56,5% девушек и 25-30 лет - 59,5% юношей.

Многие молодые люди поддерживают активный образ жизни. Они также являются активными пользователями интернета. В 2020 году доля пользователей услугами интернета среди лиц в возрасте 14-30 лет составила 97,9%, при этом 96,6% пользователей данной возрастной категории подключались к сети ежедневно.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года затрагивает основные проблемы и интересы молодежи в таких сферах, как здравоохранение, образование и экономика. Реализация намеченных Целей устойчивого развития невозможна без активного участия молодежи. Важно, чтобы каждый молодой человек чувствовал причастность к судьбе своей страны и ответственность за нее.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Значительная часть молодежи - это учащиеся и студенты. Среди занятых 22,2% - молодежь в возрасте 15-30 лет.
 
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