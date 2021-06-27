Белстат: каждый 5-й белорус относится к молодежи и занимается волонтерством

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн ― Sputnik. В Беларуси 1,6 млн человек относится к категории молодежи, при этом парней на 21 тыс. больше, чем девушек. Об этом в специальном обзоре ко дню молодежи сообщил Национальный статистический комитет.

В Белстате посчитали, что каждого пятого жителя Беларуси можно отнести к молодежи: в республике проживает 1 697 517 в возрасте 14 – 30 лет. Данные приведены на 1 января 2021 года.

Юные белорусы предпочитают городскую жизнь сельской, больше всего молодых людей проживает в Минске – 419 тыс. человек, тогда как в небольших населенных пунктах - лишь 305 тыс.

Образование и профессии

Высшее образование есть у 27,5 % белорусской молодежи, общее среднее – у 26,5 %, среднее специальное – у 21,1 %.

"Среди занятых 22,2% – молодежь в возрасте 15 – 30 лет", - говорится в докладе Белстата.

В карьере молодые белорусы отдают предпочтение сфере IT-технологий. На втором месте - услуги по временному проживанию и питанию, на третьем – оптовая и розничная торговля, а также ремонт авто и мотоциклов. Завершают пятерку популярных у молодежи сфер финансовая, страховая и профессиональная, научная и техническая деятельность.

Каждый пятый - волонтер

"Молодежь активно принимает участие в волонтерском движении. Каждый пятый участник волонтерского движения – это молодой человек в возрасте 15 – 30 лет. При этом молодежь отдает предпочтение таким видам волонтерской деятельности, как "оказание помощи животным" и "социальные работы", - отмечают в Белстате.

Семья и брак

Молодые белоруски предпочитают выходить замуж в возрасте от 20 до 25 лет, большинство парней решаются на семейные отношения чуть позже – в 25-30 лет.

Никогда не состояли в браке 65,8 % парней и 50,8 % девушек, развестись успели 2% молодых людей и 3,5% юных белорусок.

Занятия в свободное время

Почти половина – 47,8% - белорусской молодежи увлекается спортом. Физическими упражнениями занимаются 49,9% парней и 45,9% девушек.

"Молодые люди также являются активными пользователями сети Интернет – в 2020 году доля пользователей услугами сети Интернет среди лиц в возрасте 14 – 30 лет составила 97,9%, при этом 96,6% пользователей данной возрастной категории подключались к сети Интернет ежедневно", - констатировали в Белстате.

Чаще всего молодые люди смотрят в сети фильмы, слушают музыку и общаются в соцсетях.

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