Духовному и душевному оберегу страны - Всехсвятскому приходу - 30 лет

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Единственный в Беларуси мемориальный храм - не просто место, объединяющее верующих молитвой, но и рукотворный памятник миллионам погибших соотечественников. Святыня хранит «книгу памяти» народа: в крипте храма-памятника покоятся останки жертв сразу трех кровавых войн. Строительство святыни патронировал глава государства. Александр Лукашенко также принимал участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинской славы.

Со дня основания прихода его единственным настоятелем является протоиерей Феодор Повный

Всего же храмовый комплекс включает не только Всехсвятский храм, но и Дом Милосердия, а также церковь, освященную в честь Святой Живоначальной Троицы. Ожидается, что сегодня здесь будет особенно многолюдно. Празднование круглой даты сопровождается прибытием владыки экзарха, божественной литургией и крестным ходом.







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