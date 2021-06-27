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Духовному и душевному оберегу страны - Всехсвятскому приходу - 30 лет

27.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Единственный в Беларуси   мемориальный храм - не просто место, объединяющее верующих молитвой, но и рукотворный  памятник  миллионам погибших соотечественников. Святыня хранит  «книгу памяти» народа: в крипте храма-памятника   покоятся останки жертв  сразу трех кровавых войн. Строительство святыни  патронировал глава государства. Александр Лукашенко  также принимал участие в  церемонии закладки капсул с землей с мест воинской славы. 

Со дня основания прихода  его единственным настоятелем  является протоиерей  Феодор Повный

Всего же храмовый комплекс  включает не только Всехсвятский храм, но и Дом Милосердия, а также церковь, освященную в честь  Святой Живоначальной Троицы. Ожидается, что сегодня  здесь будет особенно многолюдно. Празднование круглой даты  сопровождается прибытием  владыки экзарха, божественной литургией и крестным  ходом.


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Теги: Минск
 
 
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Единственный в Беларуси   мемориальный храм - не просто место, объединяющее верующих молитвой, но и рукотворный  памятник  миллионам погибших соотечественников....
 
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