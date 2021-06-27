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Инцидент у посольства России в Минске
27.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Инцидент у посольства России в Минске. Накануне вечером в ворота диппредставительства на полном ходу въехал автомобиль. Из машины выбежал мужчина и перелез через забор на территорию посольства, где и был задержан. По предварительной информации, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.
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Инцидент у посольства России в Минске. Накануне вечером в ворота диппредставительства на полном ходу въехал автомобиль. Из машины выбежал мужчина и перелез через...
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