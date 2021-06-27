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В Беларуси отмечают День молодежи и студенчества - поздравления юношам и девушкам направил Президент

27.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

День молодежи и студенчества. Сегодня, в последнее воскресенье июня,  свой праздник отмечают люди  в возрасте от 14 до 31-го. Свои поздравления юношам и девушкам направил Президент.


Поздравление Президента с Днем молодежи и студенчества

"Этот праздник объединяет  миллионы юных сердец в прекрасном  чувстве внутренней свободы и целеустремленности. Впереди целая жизнь,  и многое надо успеть. Для реализации ваших самых амбициозных начинаний  сделано немало. Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права  в получении образования и медицинской помощи. Вы живете  в красивой и мирной стране  с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев", - говорится в поздравлении.

В Беларуси отмечают День молодежи и студенчества - поздравления юношам и девушкам направил Президент


По данным Белстата,  каждый пятый житель Беларуси - представитель молодежи


При этом юношей у нас больше  на 21 тысячу 487 человек. Многие молодые люди  поддерживают активный образ жизни. Высшее и послевузовское образование  имеют 27,5 %.

Молодежь активно принимает участие  в волонтерском движении. Каждый пятый - в возрасте 15–30 лет. При этом предпочтение отдается оказанию помощи животным и социальным работам.




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Теги: Гомель
 
 
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День молодежи и студенчества. Сегодня, в последнее воскресенье июня,  свой праздник отмечают люди  в возрасте от 14 до 31-го. Свои поздравления юношам и девушкам...
 
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