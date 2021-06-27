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В Беларуси отмечают День молодежи и студенчества - поздравления юношам и девушкам направил Президент
27.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
День молодежи и студенчества. Сегодня, в последнее воскресенье июня, свой праздник отмечают люди в возрасте от 14 до 31-го. Свои поздравления юношам и девушкам направил Президент.
Поздравление Президента с Днем молодежи и студенчества
"Этот праздник объединяет миллионы юных сердец в прекрасном чувстве внутренней свободы и целеустремленности. Впереди целая жизнь, и многое надо успеть. Для реализации ваших самых амбициозных начинаний сделано немало. Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права в получении образования и медицинской помощи. Вы живете в красивой и мирной стране с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев", - говорится в поздравлении.
По данным Белстата, каждый пятый житель Беларуси - представитель молодежи
При этом юношей у нас больше на 21 тысячу 487 человек. Многие молодые люди поддерживают активный образ жизни. Высшее и послевузовское образование имеют 27,5 %.
Молодежь активно принимает участие в волонтерском движении. Каждый пятый - в возрасте 15–30 лет. При этом предпочтение отдается оказанию помощи животным и социальным работам.
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В Беларуси отмечают День молодежи и студенчества - поздравления юношам и девушкам направил Президент
День молодежи и студенчества. Сегодня, в последнее воскресенье июня, свой праздник отмечают люди в возрасте от 14 до 31-го. Свои поздравления юношам и девушкам...
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