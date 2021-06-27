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Беларусь вошла в число стран, самостоятельно производящих БТР
27.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономические, заставляют нас концентрировать внимание на укреплении обороноспособности.
Беларусь с сохраненным и приумноженным наследием советского ВПК всегда будет оставаться на достойном месте в элитном сообществе разработчиков и создателей вооружения и военной техники. Вопросы технологической безопасности страны особенно в такой сфере, как обороноспособность, без сомнения, носят чрезвычайно важный характер. И международная выставка MILEX-2021 еще раз подтвердила эти слова. Например, на оружейном форуме презентовали новинку МЗКТ - бронетранспортер V2. И теперь Беларусь в числе стран, самостоятельно производящих БТР.
Д. Пантус: Было предпринято все, чтобы наши партнеры заинтересовались возможностями оборонно-промышленного комплекса Беларуси
Оружейный форум - это не просто красивая картинка для зрителей, это бизнес.
В эти дни в Минске на MILEX было подписано 12 экспортных контрактов на $ 140 млн.
Глава ГВПК Дмитрий Пантус отметил, что было предпринято все, чтобы наши партнеры заинтересовались возможностями оборонно-промышленного комплекса Беларуси с целью выхода на мировую арену.
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Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономические, заставляют нас концентрировать внимание на укреплении обороноспособности. ...
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