Беларусь вошла в число стран, самостоятельно производящих БТР

Источник материала: БT

Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономические, заставляют нас концентрировать внимание на укреплении обороноспособности.

Беларусь с сохраненным и приумноженным наследием советского ВПК всегда будет оставаться на достойном месте в элитном сообществе разработчиков и создателей вооружения и военной техники. Вопросы технологической безопасности страны особенно в такой сфере, как обороноспособность, без сомнения, носят чрезвычайно важный характер. И международная выставка MILEX-2021 еще раз подтвердила эти слова. Например, на оружейном форуме презентовали новинку МЗКТ - бронетранспортер V2. И теперь Беларусь в числе стран, самостоятельно производящих БТР.







Д. Пантус: Было предпринято все, чтобы наши партнеры заинтересовались возможностями оборонно-промышленного комплекса Беларуси





Оружейный форум - это не просто красивая картинка для зрителей, это бизнес.

В эти дни в Минске на MILEX было подписано 12 экспортных контрактов на $ 140 млн.

Глава ГВПК Дмитрий Пантус отметил, что было предпринято все, чтобы наши партнеры заинтересовались возможностями оборонно-промышленного комплекса Беларуси с целью выхода на мировую арену.









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