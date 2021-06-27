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Беларусь вошла в число стран, самостоятельно производящих БТР

27.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономические, заставляют нас концентрировать внимание  на укреплении обороноспособности. 

Беларусь с сохраненным и приумноженным наследием советского ВПК  всегда будет оставаться на достойном месте  в  элитном сообществе разработчиков и создателей  вооружения и военной техники. Вопросы технологической безопасности страны особенно в такой сфере, как обороноспособность, без сомнения, носят  чрезвычайно важный характер. И международная  выставка MILEX-2021 еще раз подтвердила  эти слова. Например, на оружейном форуме  презентовали новинку МЗКТ - бронетранспортер V2. И теперь Беларусь в числе стран, самостоятельно производящих БТР. 


Д. Пантус: Было предпринято все, чтобы наши партнеры заинтересовались  возможностями оборонно-промышленного комплекса Беларуси


Оружейный форум - это не просто красивая картинка для зрителей,  это бизнес. 

В эти дни в Минске на MILEX было подписано 12  экспортных контрактов  на $ 140 млн. 

Глава ГВПК  Дмитрий Пантус  отметил, что было предпринято все, чтобы наши партнеры заинтересовались  возможностями оборонно-промышленного комплекса Беларуси с целью выхода на мировую арену.



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Теги: Минск
 
 
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Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономические, заставляют нас концентрировать внимание  на укреплении обороноспособности.  ...
 
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