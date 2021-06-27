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Минск в плену непогоды: эвакуирован 91 человек, из них 19 детей

27.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Улицы Минска накануне  также напоминали реки. После чрезвычайно жарких дней  наконец пошел дождь. Сильный ливень  подтопил многие здания и торговые центры. Больше всего досталось  микрорайонам Каменная Горка и Сухарево. На  кадрах видно: машины  по крыши в воде. Затопленными оказались  улицы Люцинская, Паномаренко, Тимошенко, Шаранговича, Кальварийская, Авиационная и другие. В Минском районе  обвалился мост  через реку Менка.
Работниками МЧС была оказана помощь  в буксировке 20 легковых автомобилей и  5 автобусов  из подтопленных территорий

Был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На улице Люцинской  людей эвакуировали  при помощи лодки МЧС. Для выполнения превентивных мер  были задействованы  98 единиц техники. К сожалению, один человек погиб. По данным синоптиков, сегодня во многих районах страны также ожидаются грозы, сильные дожди и порывистый ветер.




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Теги: Минск
 
 
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Улицы Минска накануне  также напоминали реки. После чрезвычайно жарких дней  наконец пошел дождь. Сильный ливень  подтопил многие здания и торговые центры. Больше...
 
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