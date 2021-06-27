Минск в плену непогоды: эвакуирован 91 человек, из них 19 детей

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Улицы Минска накануне также напоминали реки. После чрезвычайно жарких дней наконец пошел дождь. Сильный ливень подтопил многие здания и торговые центры. Больше всего досталось микрорайонам Каменная Горка и Сухарево. На кадрах видно: машины по крыши в воде. Затопленными оказались улицы Люцинская, Паномаренко, Тимошенко, Шаранговича, Кальварийская, Авиационная и другие. В Минском районе обвалился мост через реку Менка.

Работниками МЧС была оказана помощь в буксировке 20 легковых автомобилей и 5 автобусов из подтопленных территорий



Был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На улице Люцинской людей эвакуировали при помощи лодки МЧС. Для выполнения превентивных мер были задействованы 98 единиц техники. К сожалению, один человек погиб. По данным синоптиков, сегодня во многих районах страны также ожидаются грозы, сильные дожди и порывистый ветер.

