Промышленные предприятия Беларуси и Казахстана намерены подписать крупные контракты

Источник материала: БT

Белорусские предприятия намерены укрепить взаимодействие с казахстанскими коллегами. Об этом накануне говорили во время посещения премьер-министром Беларуси Романом Головченко крупных предприятий Казахстана.





Для белорусских производителей казахстанский рынок - емкий и интересный. Сельхозугодья нуждаются не только в наших тракторах, а еще комбайнах, сеялках, кормозаготовительных машинах.

В частности, холдинг "Бобруйскагромаш" планирует пополнить копилку совместных контрактов с казахстанским дилером по поставке машинокомплектов на $ 1 млн.











Визит премьер-министра Беларуси в Казахстан продлится еще 2 дня. Кроме посещения некоторых предприятий, Роман Головченко встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры в расширенном составе с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Запланировано подписание двусторонних документов.







