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Промышленные предприятия Беларуси и Казахстана намерены подписать крупные контракты

27.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские предприятия  намерены укрепить  взаимодействие с казахстанскими коллегами. Об этом накануне говорили  во время посещения премьер-министром Беларуси  Романом Головченко  крупных предприятий Казахстана.


Для белорусских производителей казахстанский рынок - емкий и интересный. Сельхозугодья нуждаются не только в наших тракторах, а еще комбайнах, сеялках, кормозаготовительных машинах. 

В частности, холдинг "Бобруйскагромаш"  планирует пополнить копилку совместных контрактов  с казахстанским дилером  по поставке машинокомплектов  на $ 1 млн.


Промышленные предприятия Беларуси и Казахстана намерены подписать крупные контракты

Визит премьер-министра Беларуси в Казахстан  продлится еще 2 дня. Кроме посещения некоторых предприятий, Роман Головченко  встретится с президентом Казахстана  Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры  в расширенном составе  с премьер-министром Казахстана  Аскаром Маминым. Запланировано подписание  двусторонних документов.




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Белорусские предприятия  намерены укрепить  взаимодействие с казахстанскими коллегами. Об этом накануне говорили  во время посещения премьер-министром...
 
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