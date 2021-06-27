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ГАИ рекомендует в условиях дождя быть предельно внимательными

27.06.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дождливую погоду автолюбителям необходимо выбирать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать дистанцию и боковой интервал, сказали БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Эти правила диктует в первую очередь мокрое асфальтное покрытие, на котором резко уменьшается тормозной путь. При попадании в полосу дождя нужно сразу же плавно снизить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений. Рекомендуется передвигаться по дорогам с включенным ближним светом фар. При проезде перекрестков и пешеходных переходов необходимо повысить внимание", - сказали в ведомстве.

В свою очередь пешеходам следует быть собранными и осторожными при пересечении проезжей части. "Дождь и встречное ослепление могут помешать водителю вовремя увидеть вас на дороге. В темное время суток при движении вдоль проезжей части необходимо обозначить себя световозвращающими элементами", - отметили в УГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В дождливую погоду автолюбителям необходимо выбирать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать дистанцию и боковой интервал.
 
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