Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 27 июн – Sputnik. Витебск отмечает 1047-летие со дня основания и 77 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Праздничные мероприятия растянулись на два дня. Sputnik подготовил репортаж о том, как город на Двине празднует свой день рождения.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Битва за город, барабанщики и гуляния: как Витебск отметил день города

Почему 26 июня

День города в Витебске отмечают ежегодно 26 июня. Именно в этот день в 1944 году советская армия освободила город от немецко-фашистских захватчиков. День города неразрывно связан с этой датой и часть мероприятий каждый год посвящена памяти Великой отечественной войны. Причем особой популярностью у жителей Витебска пользуются реконструкции боев за город.

В этом году реконструкторы показали операцию по разминированию единственного моста через Западную Двину и уничтожению опорного пункта немцев, которые защищали мост. Ее провел 26 июня 1944 года старший сержант Федор Блохин со своей группой.

© Sputnik / Павел Вур Жители Витебска всегда с интересом наблюдают за реконструкциями военных боев

"В реконструкции участвовало несколько клубов со всей Беларуси. Для репетиций было немного времени, но поскольку все ребята опытные, то им иногда достаточно просто задания. Дальше все сами понимают, что и когда нужно делать", - сообщили корреспонденту участники мероприятия.

По их словам, в этом году к постановке активно подключились власти города, военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, милиция и МЧС, поэтому реконструкция получилась более зрелищной и продолжительной, чем раньше.

"В этом году мы пользовались пиротехникой, которую предоставили военнослужащие, также они дали для реконструкции зенитку. А вот 45-милимметровую пушку, которая обстреливала немецкий ДОТ, ребята нашли год назад и за это время сами восстановили", - отметили собеседники.

После "боя за Витебск" все желающие смогли спуститься к берегу Западной Двины, сфотографироваться с реконструкторами и пострелять холостыми патронами в воздух.

"Замечательное мероприятие, ежегодно ходим всей семьей на реконструкцию боев. Я бы сказал, что это одно из самых зрелищных представлений на День города", - поделился впечатлениями от увиденного житель Витебска Игорь.

Барабаны, танцы, перформансы

День города в Витебске отмечают на многих площадках, причем для каждой подготовили свою программу.

© Sputnik / Павел Вур Танцевальный мастер-класс

Многие горожане отметили, что им понравилось шоу около Пушкинского моста, где весь вечер для витеблян играли в ритме самбы музыканты

"Drum шоу BaraBand", сменяясь ди-джеем. Кроме того, на площадке около моста ученики одной из танцевальных школ показали жителям города, как нужно танцевать буги-вуги.

© Sputnik / Павел Вур "Drum шоу BaraBand"

"Мне особенно запомнились перфомансы от молодежного театра "Колесо" и их ростовые куклы. Также понравились барабаны, несмотря на то, что зрители практически не танцевали, музыканты реально играли заводную музыку", - рассказала витеблянка Олеся.

© Sputnik / Павел Вур Театрализованное представление с ростовыми куклами

На многих городских площадках горожан ждали большие и маленькие концерты, кроме того, уличные музыканты играли в различных точках Витебска.

Несмотря на столь обширную программу, многие жители Витебска упоминают, что в этом году праздник относительно немноголюдный. Причем горожане отмечают слабый интерес витеблян к празднику не только в разговоре с корреспондентом, но и в соцсетях, где появились ролики, показывающие полупустые праздничные площади в самый разгар дня.

© Sputnik / Павел Вур В течение праздничных дней все желающие могут прокатиться на воздушном шаре

"Недавно ездили на праздник города в Полоцке, там несравнимо больше людей гуляет на мероприятиях, в Витебске только под вечер жители начали немного выходить на улицы, но все равно как-то слабо", - сообщил один из уличных продавцов сувенирной продукции.

По мнению собеседника, это может быть связано с тем, что многие решили поехать на озера вместо того, чтобы сидеть в душном городе.

Программу мероприятий ко дню Витебска на воскресенье ищите здесь .