"Катюше" - 80! О дебюте легендарных БМ-13 и первой минометной батарее, спасшей установки от врага

Источник материала: БелТА

Легендарные установки заставили немцев познать весь ужас грозного советского оружия уже 14 июля 1941 года в Орше. С тех прошло почти 80 лет!

Адская мясорубка

"Первые залпы из семи минометных установок БМ-13, которые советские воины окрестили позднее ласковым женским именем, прозвучали с опушки леса под деревней Гадовичи, в восьми километрах от города", - рассказывает ошеломительную историю появления "катюш" в советских войсках летом 1941 года заведующая Музеем истории и культуры города Орши Валерия Моисеева.

Мы стоим на высоком берегу Днепра, где возведен мемориальный комплекс, который местные жители называют просто "Катюша". Отсюда город - как на ладони.

"Первой целью батареи секретных установок был железнодорожный вокзал Орши - важного транспортного узла, там скопились эшелоны с боеприпасами, боевой техникой и живой силой противника. Фашисты окружили станцию десятками артиллерийских установок, чтобы обезопасить себя от налета советской авиации. Но им это не помогло!" - продолжает повествование гид.

В июле далекого 1941-го дебютный выстрел "катюши" из семи минометных установок, а это одномоментно 112 ракет, буквально изрешетил железнодорожные подходы станции. Визг ракет, скрежет ломающихся железнодорожных платформ и грохот падающих вагонов, крики смертельно раненных оказали сильнейшее деморализующее действие на противника. Уже через полчаса чудом выжившие докладывали вермахту об "адской мясорубке" и примененном в ней новом, невиданном доселе оружии. В донесениях его называли "черная смерть"!





Так враг был остановлен в Орше на неделю. Именно эта операция дала возможность советским войскам собраться с силами. У отлично технически оснащенных фашистов к тому моменту такого оружия не было.

Позднее "катюша" еще не раз поддержит наших солдат. Части армии с этими минометами в арсенале без труда занимали вражеские позиции после обстрела. И не потому, что все противники были уничтожены. Уцелевшие в том аду просто сходили с ума.

Так что же это были за смельчаки, сделавшие первый залп из "катюши"? Секретная батарея артиллеристов, которыми руководил капитан гвардии Иван Флёров. Бесстрашный, рассудительный и волевой, он уже приобрел боевой опыт на советско-финской войне. Там Иван Андреевич также командовал артиллерийской батареей и за проявленное мужество был награжден орденом Красной Звезды.





Иван Флёров

Спасибо героям!

Памятником легендарной "катюше" и первой минометной батарее под командованием Ивана Флёрова стал комплекс "За нашу Советскую Родину!", открытый в 1966-м. Его создавала творческая группа в составе архитекторов Юрия Градова, Леонида Левина и скульптора Валентина Занковича. Сюда ежегодно в День Победы, День Независимости Республики Беларусь и, конечно же, 14 июля приходят с цветами благодарные потомки тех, кто сражался на той священной войне. И говорят спасибо за мирное небо над головой!

Секретный переход

"Уже через 10 дней после начала войны из Москвы на запад вышла колонна военной техники. Это и была секретная батарея командира Ивана Флёрова: 44 машины с боеприпасами и семь грузовиков ЗИС-6 с "катюшами", тщательно зачехленными в брезент. Чтобы не рассекретить себя, передвигались только ночью. Днем прятались в лесу. Тактику не меняли, пока 9 июля не дошли до Борисова. Ночью с 12 на 13 июля батарею подняли по тревоге, и она подошла к Орше. В 15 часов 15 минут 14 июля 1941 года капитан Флёров скомандовал: "Огонь!". Дальше вы все знаете", - закончила свой рассказ Валерия Моисеева.

Артиллеристам был дан строгий приказ: установки, задействованные на базе небольшого мобильного ЗИС-6, любой ценой не должны достаться врагу. Для этого в кабине каждого грузовика установили ящик со взрывчаткой. Как ружье, спокойно висящее до поры до времени на стене, однажды выстрелит, так и она сработала бы в роковой момент, унося в небытие секрет "черной смерти" и с ним - жизни героев…





В списках не значился?

Батарея капитана Флёрова закончит свою историю в октябре 1941-го. В Вяземских лесах на Смоленщине возле деревни Богатырь артиллеристы попадут в засаду. Выполняя приказ уничтожить секретную технику при угрозе захвата ее фашистами, бойцы по команде капитана подорвали "катюши". Часть из 140 солдат при этом погибла, среди них - Иван Флёров. Из окружения вышло только 40 отважных и… везучих.

Когда закончится война, на месте гибели батареи и ее командира будет засеяно поле. Такова жизнь. Только спустя 54 года, в 1995-м, поисковики из Вязьмы обнаружат останки бойцов секретного подразделения "Катюша". По сантиметру исследуя место гибели, найдут командирские петлицы и по ним опознают командира батареи. Так имя без вести пропавшего Ивана Флёрова пополнило список погибших. В том же 1995 году ему присвоят посмертно высокое звание Героя России.

В основу создания "катюши" положена разработка инженера Николая Тихомирова, о которой он докладывал правительству еще в начале 1920-х. Завершил проект авторский коллектив РНИИ Андрея Костикова. Так как в работе миномета заложен принцип ракетного движения, в 1950-е годы "катюшу" назовут старшей сестрой космического корабля.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней" .-0-