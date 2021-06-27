И. Петришенко: Правительство сделает все, чтобы белорусы не почувствовали санкционного давления

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Правительство сделает все, чтобы простые белорусы не почувствовали санкционного давления. Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один" заявил вице-премьер Игорь Петришенко . Такая риторика в адрес нашей страны не согласуется с международными правовыми нормами.

Вместе с тем рынки не ограничиваются лишь Евросоюзом, странами НАТО и США. Вопрос диверсификации наших поставок всегда был в списке приоритетных задач государства. И не зря - показывает практика. В этих непростых политических и экономических условиях настоящих друзей у нашей страны меньше не стало, отметил вице-премьер.



Государством выполняются все социальные обязательства. На поддержку людей почтенного возраста, пенсионеров в этом году планируется потратить почти 15 млрд рублей.



Особое внимание - защитникам нашего мира.

Более 15 тысяч ветеранов и узников Великой Отечественной войны получили разовую помощь

В правительстве по поручению Президента прорабатывается вопрос, чтобы материальная помощь ветеранам была на постоянной основе.



