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И. Петришенко: Правительство сделает все, чтобы белорусы не почувствовали санкционного давления

27.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Правительство сделает все, чтобы простые белорусы не почувствовали  санкционного давления. Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один"  заявил вице-премьер  Игорь Петришенко. Такая риторика в адрес нашей страны  не согласуется с международными правовыми нормами. 

Вместе с тем рынки не ограничиваются лишь  Евросоюзом, странами НАТО и США. Вопрос диверсификации наших поставок  всегда был в списке приоритетных задач государства. И не зря - показывает практика. В этих непростых  политических и экономических условиях  настоящих друзей у нашей страны  меньше не стало,  отметил вице-премьер. 

Смотрите все выпуски проекта "Вопрос номер один"

Государством выполняются  все социальные обязательства. На поддержку людей почтенного возраста, пенсионеров  в этом году планируется потратить почти 15 млрд рублей. 

Особое внимание - защитникам нашего мира. 

Более 15 тысяч  ветеранов и узников Великой Отечественной войны  получили разовую помощь

В правительстве  по поручению Президента  прорабатывается вопрос, чтобы материальная помощь ветеранам была на постоянной основе.


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Правительство сделает все, чтобы простые белорусы не почувствовали  санкционного давления. Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один"  заявил вице-премьер  Игорь...
 
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