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И. Петришенко: Правительство сделает все, чтобы белорусы не почувствовали санкционного давления
27.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Правительство сделает все, чтобы простые белорусы не почувствовали санкционного давления. Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один"
Вместе с тем рынки не ограничиваются лишь Евросоюзом, странами НАТО и США. Вопрос диверсификации наших поставок всегда был в списке приоритетных задач государства. И не зря - показывает практика. В этих непростых политических и экономических условиях настоящих друзей у нашей страны меньше не стало, отметил вице-премьер.
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