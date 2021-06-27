Источник материала: БT

Распиловка дров, перенос ведер на коромысле, запряжка коня, поделки и угощения. В агрогородке Радомля прошел областной этап сельскохозяйственного конкурса "Властелин села". В нем приняли участие семьи из 12 районов Могилевской области. Каждая из них представила на суд жюри свой тематический угол и вкусности. Были и конкурсы. Например, мужчины на скорость пеленали детей, а женщины забивали гвозди.

Победителя "Властелина села" определит финал республиканского конкурса, который пройдет 10 июля во время празднования Купалья в агрогородке Александрия.











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