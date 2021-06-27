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В конкурсе "Властелин села" приняли участие семьи из 12 районов Могилевской области

27.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Распиловка дров, перенос ведер на коромысле, запряжка коня, поделки и угощения. В агрогородке Радомля прошел областной этап  сельскохозяйственного конкурса  "Властелин села". В  нем приняли участие  семьи из 12 районов Могилевской области. Каждая из них представила на суд жюри  свой тематический угол и вкусности. Были и конкурсы. Например, мужчины на скорость  пеленали детей, а женщины  забивали гвозди. 

Победителя "Властелина села"  определит финал республиканского конкурса, который пройдет  10 июля во время  празднования Купалья  в агрогородке Александрия.



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Распиловка дров, перенос ведер на коромысле, запряжка коня, поделки и угощения. В агрогородке Радомля прошел областной этап  сельскохозяйственного конкурса ...
 
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