ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси отмечают День молодежи и студенчества - поздравления юношам и девушкам направил Президент

27.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

День молодежи и студенчества. Сегодня, в последнее воскресенье июня,  свой праздник отмечают люди  в возрасте от 14 до 31-го. Свои поздравления юношам и девушкам направил Президент.


Поздравление Президента с Днем молодежи и студенчества

"Этот праздник объединяет  миллионы юных сердец в прекрасном  чувстве внутренней свободы и целеустремленности. Впереди целая жизнь,  и многое надо успеть. Для реализации ваших самых амбициозных начинаний  сделано немало. Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права  в получении образования и медицинской помощи. Вы живете  в красивой и мирной стране  с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев", - говорится в поздравлении.

В Беларуси отмечают День молодежи и студенчества - поздравления юношам и девушкам направил Президент

В пятницу  указ о переименовании Дня молодежи подписал Александр Лукашенко. Изменения направлены  на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли  в общественно-политической жизни  белорусского общества и государства, а также будут способствовать  объединению студенческой и работающей молодежи  на основе лучших традиций преемственности  молодежных движений.

По данным Белстата,  каждый пятый житель Беларуси - представитель молодежи


При этом юношей у нас больше  на 21 487 человек. Многие молодые люди  поддерживают активный образ жизни. Высшее и послевузовское образование  имеют 27,5 %.

Молодежь активно принимает участие  в волонтерском движении. Каждый пятый - в возрасте 15–30 лет. При этом предпочтение отдается оказанию помощи животным и социальным работам.


Накануне на площади Государственного герба и флага  дали старт третьему трудовому семестру

К слову, Год народного единства  стал рекордным по количеству желающих трудоустроиться  в составе студенческих отрядов. По последним данным,  заявки на работу в студотряды  различных профилей подали  29 275 человек. 


Вся эта неделя была посвящена  молодежи. Прошли десятки мероприятий. В частности, в поддержку здорового образа жизни  был организован  новый молодежный интернет-челлендж  "Народная зарядка". При поддержке ЖКХ БРСМ провел акцию  #раЗАм з бацькамі по благоустройству детских площадок. В день 80-летия начала Великой Отечественной войны  белорусская молодежь почтила память погибших  минутой молчания. Зажигали лампады, высаживали деревья.





Читайте также:


 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День молодежи и студенчества. Сегодня, в последнее воскресенье июня,  свой праздник отмечают люди  в возрасте от 14 до 31-го. Свои поздравления юношам и девушкам...
 
Новости дня
Новости общества
 
Духовному и душевному оберегу страны - Всехсвятскому приходу - 30 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by