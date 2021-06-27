"Поезд Победы" прибыл в Могилев

Источник материала: БT

Эшелон представляет собой уникальный передвижной музей, где воссозданы санитарный вагон, связистов, бронепоезда. Вагон "Брестская крепость". Благодаря мультимедийным экранам, трехмерным панорамам передана атмосфера сражений и быта воинов.

Историко-просветительский проект поддержан Администрацией Президента Беларуси и Российскими железными дорогами





Первыми посетителями музея стали ветераны и молодые патриоты.





Галина Рыбцова, председатель Могилевской областной ассоциации малолетних узников фашистской неволи:

Сразу вспомнилось, как мы были в лагере. Хоть я была маленькая, но все равно я помню очень хорошо. Все передается так, как вот действительно было - вот настолько уникален этот поезд. Надо, чтобы как можно больше людей посмотрело.







Денис Чепелев, первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ г. Могилева:

Замечательный проект, который позволяет нам, молодежи, окунуться в атмосферу тех далеких лет, которые прошли наши деды и прадеды. Подвиг - он вечен в нашей памяти, в наших сердцах.



"Поезд Победы" в Могилеве завершает свой большой путь по стране. За это время он побывал в Орше, Витебске, дошел до Бреста. В общей сложности его посетили свыше 20 тысяч человек.







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