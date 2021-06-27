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"Поезд Победы" прибыл в Могилев

27.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эшелон представляет собой  уникальный передвижной музей, где воссозданы  санитарный вагон, связистов, бронепоезда. Вагон "Брестская крепость". Благодаря мультимедийным экранам, трехмерным панорамам  передана атмосфера сражений и быта воинов.  

Историко-просветительский проект  поддержан Администрацией Президента Беларуси и Российскими железными дорогами


Первыми посетителями музея стали  ветераны и молодые патриоты. 


Галина Рыбцова, председатель Могилевской областной ассоциации малолетних узников фашистской неволи:

Сразу вспомнилось, как мы были в лагере. Хоть я была маленькая, но все равно я помню очень хорошо.  Все передается так, как вот действительно было - вот настолько уникален этот поезд. Надо, чтобы как можно больше людей посмотрело.


Денис Чепелев,  первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ г. Могилева:

Замечательный проект, который позволяет нам, молодежи, окунуться в атмосферу тех далеких лет, которые прошли наши деды и прадеды. Подвиг - он вечен в нашей памяти, в наших сердцах

"Поезд Победы" в Могилеве  завершает свой большой путь по стране. За это время он побывал  в Орше, Витебске, дошел до Бреста. В общей сложности  его посетили свыше 20 тысяч человек.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Эшелон представляет собой  уникальный передвижной музей, где воссозданы  санитарный вагон, связистов, бронепоезда. Вагон "Брестская крепость". Благодаря...
 
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