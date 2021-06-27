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В Лунинецком районе совершил аварийную посадку вертолет МЧС

27.06.2021 16:07 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 июня. Возле деревни Черебасово Лунинецкого района Брестской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 авиации МЧС, сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел сегодня в 14.25. Самолет патрулировал леса.

"Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет, по предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками. Вертолет получил механические повреждения", — говорится в сообщении.

Спецкомиссия выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

19 мая под Барановичами (Брестская область) потерпел крушение военный самолет Як-130 лидской штурмовой авиабазы. Погибли оба летчика: командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабригады (ШАБ) майор Андрей Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ лейтенант Никита Куконенко.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 июня. Возле деревни Черебасово Лунинецкого района Брестской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 авиации МЧС, сообщила пресс-служба ведомства....
 
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