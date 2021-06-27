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Волонтеры БРСМ благоустроили территорию храма в пригороде Гомеля
27.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В рамках республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси" волонтеры БРСМ навели порядок в храме святого преподобного Сергия Радонежского в пригороде Гомеля. Благоустройством и уборкой территории занимались 20 человек.
Юлия Липовская, второй секретарь Гомельской областной организации БРСМ:
Самая главная цель акции - духовное воспитание молодежи, приобщение ее к православной культуре, сохранение исторических ценностей. И, конечно же, ребята, приходя на объекты, помогая наводить порядок и благоустраивать, знакомятся с их историей.
Акция "Восстановление святынь" уже объединила более 800 волонтеров ОО БРСМ "Доброе сердце" Гомельской области. Вместе они благоустроили более 20 храмов региона. В планах еще 10-15 объектов.
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В рамках республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси" волонтеры БРСМ навели порядок в храме святого преподобного Сергия...
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