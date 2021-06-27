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Волонтеры БРСМ благоустроили территорию храма в пригороде Гомеля

27.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В рамках республиканской благотворительной акции   "Восстановление святынь Беларуси"  волонтеры БРСМ  навели порядок в храме святого преподобного  Сергия Радонежского  в пригороде Гомеля. Благоустройством и уборкой территории  занимались 20 человек.  


Юлия Липовская,  второй секретарь Гомельской областной организации БРСМ:


Самая главная цель акции - духовное воспитание молодежи, приобщение ее к православной культуре, сохранение исторических ценностей. И, конечно же, ребята, приходя на объекты, помогая наводить порядок и благоустраивать, знакомятся с их историей.


Акция "Восстановление святынь"  уже объединила более 800 волонтеров ОО БРСМ "Доброе сердце"  Гомельской области. Вместе они благоустроили  более 20 храмов региона. В планах еще 10-15 объектов.


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Теги: Гомель
 
 
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В рамках республиканской благотворительной акции   "Восстановление святынь Беларуси"  волонтеры БРСМ  навели порядок в храме святого преподобного  Сергия...
 
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