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Из-за сложных погодных условий на МКАД произошло столкновение сразу четырех автомобилей

27.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Утром грузовик, двигаясь по внешнему кольцу  со стороны Кижеватова в направлении улицы Бабушкина,  при перестроении  не справился с управлением, наехал на осветительную мачту и опрокинулся. Водитель двигавшегося позади еще одного грузовика  стал экстренно тормозить, однако на мокрой дороге  его прицеп занесло, и он столкнулся с попутным Renault. Тот в свою очередь врезался в стоящий на обочине  Range Rover. Пассажиры легковых авто, а также водитель опрокинувшегося грузовика  доставлены в больницу для осмотра. По факту инцидента  проводится проверка.




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Теги: Минск
 
 
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Утром грузовик, двигаясь по внешнему кольцу  со стороны Кижеватова в направлении улицы Бабушкина,  при перестроении  не справился с управлением, наехал на...
 
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