Из-за сложных погодных условий на МКАД произошло столкновение сразу четырех автомобилей

Источник материала: БT

Утром грузовик, двигаясь по внешнему кольцу со стороны Кижеватова в направлении улицы Бабушкина, при перестроении не справился с управлением, наехал на осветительную мачту и опрокинулся. Водитель двигавшегося позади еще одного грузовика стал экстренно тормозить, однако на мокрой дороге его прицеп занесло, и он столкнулся с попутным Renault. Тот в свою очередь врезался в стоящий на обочине Range Rover. Пассажиры легковых авто, а также водитель опрокинувшегося грузовика доставлены в больницу для осмотра. По факту инцидента проводится проверка.