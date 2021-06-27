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Из-за сложных погодных условий на МКАД произошло столкновение сразу четырех автомобилей
27.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Утром грузовик, двигаясь по внешнему кольцу со стороны Кижеватова в направлении улицы Бабушкина, при перестроении не справился с управлением, наехал на осветительную мачту и опрокинулся. Водитель двигавшегося позади еще одного грузовика стал экстренно тормозить, однако на мокрой дороге его прицеп занесло, и он столкнулся с попутным Renault. Тот в свою очередь врезался в стоящий на обочине Range Rover. Пассажиры легковых авто, а также водитель опрокинувшегося грузовика доставлены в больницу для осмотра. По факту инцидента проводится проверка.
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Утром грузовик, двигаясь по внешнему кольцу со стороны Кижеватова в направлении улицы Бабушкина, при перестроении не справился с управлением, наехал на...
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