|
Гендиректор ЖКХ Минского района: Сутки потребуются, чтобы восстановить размытую дорогу в деревне Городище
27.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сутки потребуются дорожным рабочим, чтобы восстановить размытую дорогу в деревне Городище. Об этом сообщил гендиректор ЖКХ Минского района. Заложенное время может незначительно увеличиться в случае, если ремонту помешают дожди. Напомним, накануне вечером из-за мощного ливня рухнула часть моста через реку Менка. Вода размыла участок дороги шириной 5 м и длиной 20 м.
Помимо дорожников, на месте ЧП дежурят бойцы МЧС. Они организовали импровизированную переправу, чтобы у людей была возможность добраться с одного берега на другой. Также проработаны альтернативные маршруты для проезда спецтехники и скорой помощи.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор ЖКХ Минского района: Сутки потребуются, чтобы восстановить размытую дорогу в деревне Городище
Сутки потребуются дорожным рабочим, чтобы восстановить размытую дорогу в деревне Городище. Об этом сообщил гендиректор ЖКХ Минского района. Заложенное время ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)