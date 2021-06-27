Гендиректор ЖКХ Минского района: Сутки потребуются, чтобы восстановить размытую дорогу в деревне Городище

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Сутки потребуются дорожным рабочим, чтобы восстановить размытую дорогу в деревне Городище. Об этом сообщил гендиректор ЖКХ Минского района. Заложенное время может незначительно увеличиться в случае, если ремонту помешают дожди. Напомним, накануне вечером из-за мощного ливня рухнула часть моста через реку Менка. Вода размыла участок дороги шириной 5 м и длиной 20 м.





Помимо дорожников, на месте ЧП дежурят бойцы МЧС. Они организовали импровизированную переправу, чтобы у людей была возможность добраться с одного берега на другой. Также проработаны альтернативные маршруты для проезда спецтехники и скорой помощи.



