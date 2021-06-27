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Гендиректор ЖКХ Минского района: Сутки потребуются, чтобы восстановить размытую дорогу в деревне Городище

27.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сутки потребуются дорожным рабочим, чтобы восстановить размытую дорогу  в деревне Городище. Об этом сообщил  гендиректор ЖКХ Минского района. Заложенное время  может незначительно увеличиться  в случае, если ремонту помешают дожди. Напомним, накануне вечером  из-за мощного ливня  рухнула часть моста  через реку Менка. Вода размыла участок дороги шириной 5 м и длиной 20 м.


Помимо дорожников,  на месте ЧП дежурят бойцы МЧС. Они организовали импровизированную переправу,  чтобы у людей была возможность добраться с одного берега на другой. Также проработаны  альтернативные маршруты  для проезда спецтехники и скорой помощи.



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Сутки потребуются дорожным рабочим, чтобы восстановить размытую дорогу  в деревне Городище. Об этом сообщил  гендиректор ЖКХ Минского района. Заложенное время ...
 
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