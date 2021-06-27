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В Брестском роддоме новорожденным и их мамам подарили вышиванки. Лидеры БРСМ под звуки военного оркестра поздравили 25 молодых мам и вручили подарки с элементами белорусского орнамента.

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

В каждом регионе есть свой орнамент, который обозначает те или иные смыслы, поэтому эти вышиванки должны стать оберегом для малыша, который родился и будет гражданином РБ - достойным сыном своей земли.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские вышиванки подарили в Брестском областном роддоме В Брестском роддоме новорожденным и их мамам подарили вышиванки. Лидеры БРСМ под звуки военного оркестра поздравили 25 молодых мам и вручили подарки с элементами...

Такая акция проходит по всей стране в рамках проекта "Беларусь - крынiца натхнення". Ее цель - популяризация белорусской национальной культуры и наших традиций.