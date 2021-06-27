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Белорусские вышиванки подарили в Брестском областном роддоме
27.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Брестском роддоме новорожденным и их мамам подарили вышиванки. Лидеры БРСМ под звуки военного оркестра поздравили 25 молодых мам и вручили подарки с элементами белорусского орнамента.
Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:
В каждом регионе есть свой орнамент, который обозначает те или иные смыслы, поэтому эти вышиванки должны стать оберегом для малыша, который родился и будет гражданином РБ - достойным сыном своей земли.Такая акция проходит по всей стране в рамках проекта "Беларусь - крынiца натхнення". Ее цель - популяризация белорусской национальной культуры и наших традиций.
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В Брестском роддоме новорожденным и их мамам подарили вышиванки. Лидеры БРСМ под звуки военного оркестра поздравили 25 молодых мам и вручили подарки с элементами...
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