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Генпрокуратура: в расследовании уголовного дела против главы МИД Латвии и мэра Риги будем настойчивы

27.06.2021 21:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура в расследовании уголовного дела против главы МИД Латвии и мэра Риги будет настойчива, заявил на телеканале СТВ заместитель генерального прокурора Алексей Стук, сообщает БЕЛТА.

"Говоря дежурным языком, проводится необходимый комплекс следственно-процессуальных действий. Мы закрепляем те доказательства, которые имеются, которые мы можем получить", - сказал Алексей Стук.

По его словам, запрос направлен в Латвию. "Каков будет их ответ, мы тоже не можем предполагать, но мы в расследовании этого дела будем настойчивы, целенаправленны и поступим в соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами", - добавил заместитель генпрокурора.

В развитие темы надругательства над госсимволикой Алексей Стук заметил, что если до 2020 года такие преступления были единичными, буквально один-два, то во второй половине 2020-го их было 50, а сейчас уже 53. "Что касается ответственности лиц, которые находятся за границей, могу ответить на примере всем известного дела Левчук (оперная певица Маргарита Левчук. - Прим.БЕЛТА). Несмотря на то, что нам неизвестно, где физически она выполнила эти действия, но поскольку она распространила (видеозапись. - Прим. БЕЛТА) для неопределенного круга лиц (главным образом это рассчитано на жителей Республики Беларусь), материальный состав преступления и общественно опасные последствия наступили здесь. Поэтому мы обоснованно считаем, что она подлежит ответственности по законам Беларуси. И в отношении других лиц, чье местонахождение не установлено, будет распространена эта практика", - добавил Алексей Стук.

Как сообщалось, согласно материалам уголовного дела, фигурантка, действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: она и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора. Впоследствии видеозапись была размещена в интернете на видеохостинге YouTube. Доступ к ней мог получить любой гражданин без ограничений и препятствий. Противоправные действия квалифицированы по ст.370 Уголовного кодекса Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы в расследовании этого дела будем настойчивы, целенаправленны и поступим в соответствии с национальным законодательством и нашими международными...
 
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