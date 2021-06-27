Как Тихановский организовывал информационную сеть из телеграм-каналов и ютуб-каналов

Источник материала: БT

В Гомеле на неделе начался суд по делу Тихановского, Статкевича и еще четверых фигурантов. Тихановскому (это тот, что обещал вешать правоохранителей), его оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову предъявлено обвинение по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Статкевич обвиняется в организации массовых беспорядков. Оппозиция готовилась не к выборам, а к протестам. И не скрывала этого изначально. Подробности - в репортаже.

Теперь вот суд решит, сколько будет достаточно фигурантам "Дела Статкевича-Тихановского", которые еще с середины 2019-го планировали протесты и громкие антигосударственные акции. В 2020-м происходила их реализация.

Александр Агафонов, первый заместитель начальника ГСУ Следственного комитета Беларуси:



С весны 2020 года начинает пропагандироваться идеология протеста - это классическое заведомое непризнание итогов выборов еще до начала их проведения как таковых. Это неудавшаяся попытка выдвижения Северинца единым кандидатом от оппозиции, рассмотрение вопроса бойкота выборов и проведения серии акций, направленных против выборов. Однако Северинец проваливается, и начинает раскручиваться Сергей Тихановский

На первом заседании можно было заметить, что блогер и строитель виртуальных стран вполне себе упитан. Если и похудел, то это не так заметно. Лосик тоже не похож на голодающего. Злобный блеск в глазах виден у Статкевича. Впрочем, ему не привыкать ни к СИЗО, ни к перспективе сесть надолго. Тихановский стал тем самым бараном, который по стратегии Статкевича должен был пробить брешь в Беларуси как государстве через многочисленные призывы к насилию, может получить 15 лет.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области:



В Могилеве гаишник остановился, чтобы зайти в аптеку. Это было недалеко от того сборища Тихановского, которое он устроил в Могилеве. И это было буквально в пределах видимости, и сотрудник, неся службу по охране безопасности, конечно, подошел к человеку, это был не сторонник Тихановского, приехал по своим делам и, конечно же, нарушил, когда остановился в неположенном месте. Это так совпало. Но для Тихановского, который ждет таких случаев, это было поводом на виду у всех камер показать себя защитником народа от произвола и беспредела милиции. Поэтому он, уверенный в своей безнаказанности по своему прошлому опыту, ринулся к этому милиционеру и угрожающими движениями, нависая над ним, и на камеру, на публику кричал: "Чего ты к человеку прицепился?" Вот давайте подумаем, чтобы сделали американские полицейские с человеком, который так агрессивно двинулся к нему. Наверное, тот бы не дошел и несколько шагов до этого полицейского, и лег бы с простреленным коленом

Тихановский - это одна из центровых фигур атаки на власть. Однако основной удар делала информационная сеть из телеграм-каналов и ютуб-каналов. Она формировала повестку, манипулировала общественным мнением.

Александр Агафонов, первый заместитель начальника ГСУ Следственного комитета Беларуси:

Во-первых, подыскивались сторонники, во-вторых, создавалась система телеграм-каналов "Страна для жизни": "Мозырь для жизни", "Поставшицна для жизни, "Слуцк для жизни" и иные. Более 27 каналов было создано. Все они запитывались на единую систему повестки - NEXTA, NEXTA LIVE и БГМ, которая в последующем и формировала протестную повестку, давала команды, призывы для активных участников. То есть Тихановский, когда ездил по стране, помимо того, что подбирал себе соучастников, он еще создавал эту единую систему оповещения. Он создавал эту сеть общения, в некоторых регионах телеграм-каналы были не развиты, люди вообще не использовали телеграм, не знали, что это такое телегам-канал. Тихановский показывал, как на них подписаться, как найти нужную информацию. В последующем создавалась вот эта система телеграм-чатов и каналов, и они все были записаны на те боты, которые есть в зарубежных центрах и в конечном итоге стали управлять и распространять команды и задания. Чем отличались мелкие дворовые чаты? Они позволили организовать людей в рамках мини-коллективов, в последующем сгруппировать их, выделить наиболее протестный блог. И вот это активное меньшинство пыталось выдать себя за большинств.

Поэтому и был такой зашкаливающий уровень агрессии в адрес чиновников и силовиков. Через соцсети забрасывался месседж, что тех, кто против власти большинство, во-первых. А во-вторых, главные враги - это представители власти, прежде всего - силовики.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области:

Это такая подлая вещь - один выявляет, а другой подкидывает всяким психам, экстремалам, бандитам. Кто-то выкинул в Сеть, а другой - неуравновешенный или диверсант - воспользовался. Кто-то этого нашего милиционера в Гродно "подсветил" - машину, двор, а этот взорвал. Это их уже объединит в одну группу с проявлением ролей, и учитывать это при расследовании и определении их приговора – мое мнение.

Небезынтересно, что гора денег, найденная у Тихановского, и от которой он открещивается, но не его мама, говорит, что их получили где-то одномоментно, в банке, например, а не собирали долгие годы. Серийные номера банкнот это доказывают. Осталось дождаться ответов и на другие вопросы. Процесс в Гомеле - это тот самый случай.







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